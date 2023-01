Ce se întâmplă în corpul tău la o oră după ce bei Cola. Uimitor ce efecte are această băutură după 10 minute

Cu toate că știm prea bine că efectele asupra organismului nu sunt deloc pozitive, aproape toți cedăm, din când în când, poftei, mai ales în zilele călduroase de vară. Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă în corpul tău la o oră după ce bei Cola? Oamenii de știință au dezvăluit cum acționează băutura, minut cu minut.

Ce se întâmplă în corpul tău după ce bei Cola

În prezent, procentul celor care nu știu că băuturile răcoritoare carbogazoase nu sunt sănătoase pentru organismul uman se apropie de zero. Fie că vorbim despre versiunile clasice sau cele „light” și „zero”, toate au efecte secundare nedorite, lista acestora parcă mărindu-se de la an la an.

Cu toate astea, sunt aproape nelipsite de pe mesele de la restaurant, terase, din sălile de cinema sau de la întâlnirile cu prietenii sau familia.

Specialiști din domeniul medical au explicat ce se întâmplă în corpul tău după ce bei Cola, minut cu minut. O doză conține zece lingurițe de zahăr!

În primele 10 minute

Zahărul ajunge în sânge. O singură doză de Cola (330 de mililitri) conține 35 de grame de zahăr, cu zece mai mult decât consumul zilnic recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Dacă am bea dintr-o dată toată cantitatea de zahăr pe care o conține o singură doză, am vomita, însă acidul fosforic din compoziția sa „maschează gustul, prevenind stările de greață”, detaliază farmaciștii de pe blogul de specialitate Renegade Pharmacist.

După 20 de minute

Creșterea concentrației de zahăr din sânge provoacă o eliberare mare de insulină. Ficatul răspunde la acest lucru transformând orice urmă de zahăr din corp în grăsime.

Adică cele zece lingurițe de zahăr și toți carbohidrații pe care i-ai consumat în acea zi se vor depune în corpul tău.

După 40 de minute

Organismul a absorbit deja toată cofeina din suc. Pupilele ți se dilată, se observă și o creștere a tensiunii arteriale, iar receptorii de adenozină din creier sunt blocați pentru a preveni somnolența.

După 45 de minute de la momentul în care ai băut Cola, corpul tău începe să producă dopamină într-un ritm alarmant, stimulând centrii plăcerii din creier.

După o oră

La o oră după ce bei Cola, te vei simți obosit, iritabil și lent, și vei simți nevoia să consumi și mai mult zahăr, așa că o să îți mai pui un pahar cu suc.

Un studiu realizat de o echipă de oameni de știință de la Universitatea Princeton a constatat că eliberarea de dopamină devine dependență, făcându-ne să ne dorim din ce în ce mai mult să îi simțim efectele.

