Ce se întâmplă în corpul tău dacă nu mai mănânci carne. Schimbările majore ale oamenilor

S-a aflat ce se întâmplă în corpul tău dacă nu mînânci carne. Beneficiile sunt foarte multe. Mulți renunță la carne, în principal, pentru că vor să se simtă plini de energie, să scape de riscul de a face diverse boli și de a scădea în greutate.

Ce se întâmplă în corpul tău dacă consumi care doar o dată pe săptămână. Ce se întâmplă cu vegetarienii

Renunțarea la carne aduce cu sine o grămadă beneficii, astfel încât specialiștei chiar recomandă abstinența în ceea ce privește consumul de carne.

Consumul de brânză, carne și alimente procesate aduc și diverse afecțiuni inflamatorii. Inflamația cronică este strâns legată de atacurile de cord, de accidente vasculare cerebrale, ateroscleroză, diabet și boli autoimune.

Dieta bazată pe legume reduce proteina C reactivă

Mâncărurile bazate pe legume sunt bogate în antioxidanți și fibre, sunt prin natura lor anti-inflamatorii. Un studiu a arătat că vegetarienii își reduc semnificativ proteina C reactivă (CRP), nivelul de proteina C reactiva ridicat din sange poate indica o mai multe afectiuni. Este o proteina sintetizata in ficat, ale carei niveluri in sange cresc in inflamatie. Ea nu este insa specifica, adica nu poate indica natura sau localizarea respectivului proces inflamator.

Creșterea colesterolului poate cauza accidente vasculare cerebrale și boli de inimă. Carnea este bogată în grăsimi saturate, ceea ce duce la mărirea nivelului de colesterol din sânge. Multe studii arată că, atunci când oamenii renunță la carne, colesterolul din sânge scade până la 35%. Dietele pe bază de legume și produsele integrale reduc nivelul de colesterol din sânge, pentru că conțin cantități mici de grăsimi saturate și colesterol zero.

De ce consumul de carne conduce la apariția diabetului

S-a dovedit că o dietă bogată în carne roșie vă crește riscul de a face diabet de tip 2. Cei care mînâncă carne au șanse duble de a face diabet, în comparație cu vegetarienii. Carnea consumată chiar și o dată pe săptămână crește riscul de a face diabet cu 74%.

Consumul de carne duce la diabet de tip 2 fiindcă grăsimea animală, nitritul de sodiu și fierul de proveniență animală distruge celulele pancreatice, cauzând inflamații, duce la îngrășare și perturbă buna funcționare a insulinei în corp.

Care este cheia păentru o sănătat de fier

Numele colectiv al tuturor microorganismelor care trăiesc în corpul nostru este microbiomul intestinal. Aceste microorganisme sunt cheia pentru a avea o sănătate de fier. Acestea ajută procesul digestiei alimentelor, pregătesc sistemul imunitar, produc nutrienți vitali, mențin sănătatea țesutului intestinal și ne protejează de cancer. De asemenea, microorganismele au un rol în diabet, obezitate, boală intestinală inflamatorie, boli hepatice și boli autoimune.

Renunțarea la carne vă poate ajuta să aveți un microbiom intestinal mai sănătos. Fibrele vegetale vor facilita prezența bacteriilor sănătoase în intestine și vor ”curăța” și desfunda arterele, reducând astfel riscul de infarct.

Ce aduce carne în organism

Dieta carnivoră aduce în organism mai multe proteine decât are corpul nevoie. Efectul nu este o super putere, ci dimpotrivă, se constată o slăbire a organismului. De asemenea, vine cu exces de grăsime, duce la îngrășare, diabet zaharat, inflamații, boli de inimă și cancer.