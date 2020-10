Ce se întâmplă în corpul tău dacă consumi prea multă sare. Specialiștii trag un semnal de alarmă!

„Excesul de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății”. Anunțul care arată cei trei dușmani și corpului și inimii noastre. Românii sunt campioni la consumat sare și țigări, iar statul are legi prea slabe, care nu ne protejează atunci când vine vorba de dietă sau fumat. Rămâne fiecare pe cont propriu.

Românii, campioni la consumul de sare. Excesul dăunează grav sănătății, iar de asta ne asigură specialiștii

„Prima cauză de mortalitate este pe bolile cardiovasculare. Sunt factori de risc modificabili; și între cei modificabili se strecoară și fumatul”, spune un specialist.

Lângă țigări stă și sarea, unde suntem iarăși campioni, consumând de două ori mai multă decât a indicat Organizația Mondială a Sănătății, adunând-o din diferite alimente, cu precădere din mâncarea gătită și din pâine. În loc de 6 grame, cât e maximum admis pe zi, românii consumă și 12 grame. Dar asta și pentru că de pe etichetele celor mai multe alimente era imposibil să afli câtă sare conțin.

În schimb, acolo unde este trecută cantitatea, valorile sunt de speriat. De exemplu, o conservă de carne de porc are 5 grame de sare, aproape toată cantitatea pe care ar trebui să o mâncăm pe zi. La fel de bogate în sare sunt și amestecurile de condimente folosite la gătit. Și dacă nu mulți se mai așteptau la o schimbare, din iarna anului 2015, o nouă lege a etichetării a obliga toți producătorii să scrie cantitățile de sare. De atunci, o rază de soare a existat, însă românii tot fruntași au rămas la consumul de sare.

Studiu

Pe de altă parte, într-un studiu recent, specialiștii au ajuns la concluzia că excesul de sare scade capacitatea neutrofilelor (un tip de globule albe din sânge care apără organismul, îndeosebi rinichii, în fața bacteriei E. Coli). Alți oameni de știință sugerează că persoanele care consumă mai mult de 5 grame de sodiu pe zi, adică două lingurițe jumătate pe zi, au șanse ridicate să sufere de boli cardiovasculare. De asemenea, rezultatul câtorva studii observaționale au arătat că o dietă bogată în sare poate duce la apariția cancerului la stomac. Excesul de sare crește și retenția de apă, iar odată cu ea și șansele de apariție a osteoporozei. În final, specialiștii au tras concluzia că sarea stimulează creierul în aceleași condiții ca fumatul sau consumul de droguri.

Este interzisă în primul an de viață

Condiment, nu aliment, sarea nu este bună în cantități mari, nici măcar în dieta adultului, cu atât mai puțin în cea a copilului aflat în primul an de viață, când organismul îi este în plin proces de dezvoltare. Astfel, cel mai important sfat medical este că sarea nu trebuie să existe în alimentația copiilor cu vârsta sub un an. Chiar și după vârsta de un an trebuie să fim atenți la cantitatea de sare pe care o consumă copiii. Până la trei ani, ei pot consuma două grame zilnic.