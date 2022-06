Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei limonadă zilnic. Atenție mare!

Toată lumea iubește un pahar răcoritor de limonadă, mai ales într-o zi fierbinte de vară, când tot ce ne trebuie este o băutură rece ca gheața. Dar acest suc este bun pentru tine? Află ce se întâmplă în corpul tău dacă bei limonadă zilnic. Continuă să citești pentru a descoperi mai multe despre băutura ta preferată de lămâie.

Când este contraindicată limonada

Combinația de lămâie, apă și miere naturală reprezintă una dintre cele mai gustoase băuturi de vară. Datorită conținutului ridicat de nutrienți, nutriționiștii o recomandă chiar în curele de slăbit și pentru detoxifierea organismului. Totuși, sucul de lămâie poate deveni dăunător?

Asta depinde de limonadă, pentru că nu toate sunt la fel! În timp ce lămâile sunt o sursă imbatabilă de vitamine (în special vitamina C), prea mult zahăr din rețetă poate anula rapid beneficiile pentru sănătate ale acestei băuturi. Înainte să ne uităm la implicațiile consumului de limonadă, haideți să definim ce este această băutură, în afară de un fresh delicios.

Ce se întâmplă dacă bei suc de lămâie zilnic

Există multe feluri de limonadă, iar fiecare rețetă poate conține ingrediente diferite. Varianta tradițională vine sub forma unei băuturi de casă, preparată prin amestecarea sucului de lămâie cu apă și zahăr. Trestia de zahăr este adesea folosită, dar există și o varietate de alți îndulcitori. De asemenea, ea poate fi combinată cu siforn.

Oricât de hilar pare, inofensiva limonadă poate avea unele efecte secundare atunci când este consumată în exces. Acidul citric din sucul cu lămâie și apă face să aibă un gust amar. Contactul acestuia cu dinții, pe o perioadă relativ îndelungată, distruge smalțul și determină acea sensibilitate la alimente reci sau fierbinți.

Prea multă limonadă poate cauza arsuri la stomac persoanelor sănătoase și intensifica simptomele la cei cu disfuncții ale aparatului digestiv. O soluție ar fi să renunți la toate sucurile acidulate.

Recomandările specialiștilor

Deoarece lămâile au un conținut foarte ridicat de vitamina C (un pahar de suc de lămâie are până la 94 mg de acid ascorbic), limonada grăbește urinarea și deshidratarea. Specialitiștii spun că este foarte important să nu încerci să-ți potolești setea doar cu suc, ci și cu apă. O persoană adultă are nevoie de 8-12 pahare de apă zilnic, potrivit Boston College.

Un alt dezavantaj al limonadei este riscul de a lua în greutate, dacă o îndulcești cu zahăr. Experții de la American Heart Association recomandă femeilor să nu consume mai mult de șase lingurițe de zahăr pe zi. Bărbații nu trebuie să depășească nouă lingurițe. Chiar și așa, ar fi indicat să bei sucul de lămâie neîndulcit.