Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei borș după ce te trezești. Beneficiile pe care le are

Te-ai gândit vreodată cât de sănătos este să consumi borș, în special dimineața? Deși are un gust ușor acru, acest preparat culinar are beneficii multiple asupra organismului. Conține complex de vitamine B şi C, minerale, aminoacizi esenţiali şi carbohidraţi, printre altele. De ce recomandat să bei borș pe stomacul gol.

De ce este recomandat să bei borș dimineața, pe stomacul gol

Cu toții știm că, de obicei, borșul se folosește pentru a acri ciorbele sau supele, dar acest lichid face minuni pentru organismul tău, dacă-l bei dimineața, pe stomacul gol.

Specialiștii susțin că borșul conține substanțe nutritive, vitamine și enzime benefice corpului nostru. Mai mult de atât, experții în nutriţie recomandă dieta cu borş pentru detoxifierea și revigorarea organismului.

De asemenea, borșul te ajută să îți menții silueta silfidă. Persoanele care vor să dea jos câteva kilograme nu trebuie să depună prea mult efort, doar să bea câte o cană cu borş cu 15 minute înaintea fiecărei mese principale, timp de 20 de zile.

Borșul ajută la trezirea din mahmureală

După o pauză de şapte zile, această dietă se poate repeta. Borșul este cu atât mai eficient cu cât adaugi în cană o linguriță de pulbere de pelin, spun gospodinele.

Borșul este considerat o licoare miraculoasă în multe zone ale României, în special în Bucovina, unde este folosit nu doar pentru consum, ci și pentru a curăța vesela înainte de sărbători.

Înainte de intrarea în post şi înainte de mesele de sărbători, toate vasele şi tacâmurile erau clătite în borş şi apoi erau binecuvântate cu semnul crucii, ca să fie „spălate toate relele”. În credinţa populară, borul îi scapă pe copii de deochi şi le redă pofta de mâncare.

De asemenea, borșul este un leac excelent pentru mahmureală. Domnii care doresc să-și revină în simțuri după o noapte de pomină pot bea o cană de borș și se vor simți revigorați, datorită efectelor sale antiinflamatorii și concentrației ridicate de vitamina B.

Borșul se prepară din tărâțe de grâu, făină de porumb, pâine veche, drojdie sau ramuri de vișin. Procesul de fermentare durează două zile, iar acest lichid este cunocut pentru faptul că se reproduce.