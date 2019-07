Ce se întâmplă după ce mori: lecția de viață de la Keanu Reeves care îți rupe sufletul

Admirația multora pentru Keanu Reeves se datorează rolurilor legendare pe care le-a interpretat de-a lungul ultimelor decenii, dar actorul are un suflet sensibil, de filozof.

E puțin probabil să nu știi numele lui Keanu Reeves. Actorul a jucat într-o serie de pelicule care, între timp, au devenit fenomene culturale. A fost Neo din Matrix, i-a omorât pe toți din pielea lui John Wick, dar nu este exclus să-ți fi rămas în minte din cauza rolului lui John Constantine.

Pe lângă toate acestea, Reeves este destul de apreciat în anumite cercuri pentru latura sa filozofică, sentimentală și ancorată în realitatea cotidiană. Inițial, a făcut valuri în cutltura populară interpretându-l pe Ted Logan în Bill & Ted`s Excellent Adeventure, iar în viitorul apropiat își va relua respectivul rol într-o continuare, alături de același actor de atunci.

În cazul în care nu-l îndrăgeai suficient, este bine de știut că obișnuiește să dea locul oamenilor în autobuz, fără niciun fel de glumă. În plus, a făcut donații la PETA pentru protecția mediului și a animalelor, la SickKids Foundation și Stand Up to Cancer.

De această dată însă, afirmația sa care a devenit virală nu are nicio legătură cu particularitățile înșirate mai sus. Keanu Reeves a fost pus într-o postură foarte dificilă de către Stephen Colbert în momentul în care s-a prezentat la The Late Show pentru a vorbi de aventura din spatele celui mai nou John Wick.

În timp ce povestea însă un pic despre viitorul Bill & Ted, discuția dintre Colbert și Keanu a deviat un pic de la producția de filme. În acel context, prezentatorul l-a întrebat ce se întâmplă după ce murim. Răspunsul a fost pe cât de simplu, pe atât de autentic. ”Știu că cei care ne iubesc ne vor duce dorul”, a afirmat Keanu, fără să facă vreo referință la religie, culte, filozii de viață sau alte principii existențiale. Secvența care i-a tăiat respirația lui Colbert pentru vreo zece secunde poate fi văzută în ultimul minut al clipului de mai jos.