Ce se întâmplă, de fapt, între Răzvan Simion și Ramona Olaru. Gesturile prezentatorului sunt evidente

Care este adevărul despre zvonurile care indică faptul că cei doi colegi de la Neatza flirtează? Ce se întâmplă între Răzvan Simion și Ramona Olaru și care sunt gesturile reale dintre aceștia?

Lucrurile abia se rezolvaseră între matinalul de la Neatza și iubită când speculațiile că el îi face ochi dulci Ramonei Olaru au început să curgă lin. Fostul iubit al Lidiei Buble a flirtat cu colega sa, în ciuda vorbelor că are în sfârșit o parteneră oficială – arhitecta Daliana Răducan.

Ciudat este că Răzvan a venit într-o emisiune destul de răgușit, iar cea în fața căreia s-a „scuzat” știind parcă ce s-a întâmplat a fost tânăra coechipieră căreia i-a spus: „Vezi, dacă mi-ai zis”. Ce s-a întâmplat în cursul zilei de miercuri a explicat o sursă, pentru cancan.ro:

„Răzvan era foarte liniștit și bine dispus ieri și, la un moment dat, iar l-a luat valul în legătură cu Ramona. Pur și simplu s-a dus la ea, a invitat-o să stea lângă el, a început să îi sărute mâna, i-a cântat o melodie de amor, totul în direct. Noi chiar ne întrebăm în regie: sunt toate doar glume, deci să le ignorăm, sau, de fapt, lui Răzvan îi place în subconștient de Ramona, care este o fire veselă, față de iubita oficială, care este o persoană mult mai serioasă?!”

Deși rumorile au indicat faptul că au existat nenumărate încercări de împăcare între tânăra asistentă de televiziune și fostul iubit tinerel, lucrurile dintre cei doi nu s-au reglat nici până la această oră. Ramona a replicat într-o ediție recentă că: „Din păcate, am dormit singură.”

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient”

Răzvan SImion