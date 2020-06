Ce se întâmplă, de fapt, cu românii care muncesc în Germania! Momente grele

Datorită pandemiei de coronavirus, autoritățile din Germania au aflat, dacă nu știau, cum sunt tratați angajații din abatoare, printre care și foarte mulți români. Condițiile sunt foarte aspre, iar mulți dintre angajații români vorbesc despre sclavagism.

Românii din abatoarele din Germania, tratați ca sclavii

Sunt obligați să îndure frigul, codiții inumane de cazare, ore suplimentare neplătite, dar și înjurăturile șefilor, doar pentru a strânge un ban. Mulți dintre ei au renunțat, alții încă îndură. Multe abatoare din Germania au fost atinse de infecția de coronavirus, iar românii care muncesc acolo au fost victime colaterale.

Libertatea a vorbit cu mai mulți români care muncesc în abatoarele din Germania și toți au câte ceva de spus legat de șefi, de orele suplimentare de muncă neplătite, dar și de condițiile de cazare.

”Umilit și tratat ca un sclav”

Unul dintre muncitpri, care s-a recomandat drept Casile, pentru a-și proteja identitatea, recunoaște că dacă ar crește salariul, ar mai putea să îndure munca în abator.

“Dacă ar crește salariul, aș rămâne… Asta e, încerc să-mi îndeplinesc țelul și să plec acasă. Oricum, mult nu mai aveam de gând să stăm. Voiam să plecăm în vara asta acasă, ne-am luat apartament, dar virusul ăsta ne-a cam dat planurile peste cap. Așteptăm să se liniștească apele”, spune românul.

“Muncă grea și multă, șase zile pe săptămână. Opt-zece ore pe zi, în afară de pauze. Intrăm la ora 17.00 și ieșim dimineața la 3.00. Munca în abator este epuizantă. Piesele vin pe bandă într-un ritm copleșitor. Două ore jumătate în același ritm. Sunt oameni care sunt puși la posturi- cheie să dea mai repede pe bandă. Oameni fără inimă care pentru niște bani în plus îi chinuie pe ceilalți. Sunt și români printre ei, culmea…”, povestește dezamăgit Vasile, care a mai adus șase români la muncă, de parcă i-ar fi pedepsit. În plus, românii nu primește bani pentru sărbătorile legale pe care le lucrează, nici pentru zilele de duminică.

Cornel, un alt muncitor din germania spune că a a fost tratat ca un sclav. ”Am plecat de acolo deoarece nu am permis să fiu umilit și tratat ca un sclav. Șefii erau obișnuiți să țipe la oameni, să îi înjure și eu nu am acceptat asta. Și începusem să am probleme din cauza asta. Mi se căuta nod în papură”.