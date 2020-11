Ce se întâmplă, de fapt, cu Mirel Rădoi la echipa națională. Omul cel mai apropiat i-a spus secretul

Naţionala României se pregăteşte pentru ultima acţiune din acest an. Amicalul cu Belarus, plus partidele cu Norvegia şi Irlanda de Nord, din Liga Naţiunilor. Rămâne de văzut dacă acestea vor fi şi ultimele jocuri ale lui Mirel Rădoi ca selecţioner al „tricolorilor”. După eşecul cu Austria, de luna trecută, Rădoi a dat de înţeles că ar fi tentat să demisioneze după jocurile care închid anul. Sub comanda sa, România a ratat ultima şansă la calificarea la Euro 2020. Şi este în pericol să retrogradeze în Liga C din Liga Naţiunilor, după cele două eşecuri din octombrie.

Nicolae Dică spune că declaraţia dată de Mirel Rădoi legată de plecarea de la naţională a fost dată la nervi

Nicolae Dică, secundul lui Mirel Rădoi la naţională, este convins că se va continua cu acelaşi staff şi în 2021. Următorul obiectiv pentru Rădoi şi colaboratorii săi este să califice România la Campionatul Mondial din 2022.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu Mirel, dar și cu staff-ul, nu s-a pus problema ca noi să plecăm. Am vorbit să rezolvăm problemele pe care le-am avut în aceste cinci jocuri de când suntem noi la echipa națională și să venim cu îmbunătățiri. Astea au fost discuțiile pe care le-am avut, dar în fotbal se poate întâmpla orice”, a declarat Nicolae Dică, secundul lui Mirel Rădoi.

Referitor la declaraţiile date de Rădoi, Nicolae Dică a explicat că acestea au fost făcute la nervi, imediat după un eşec. A insistat că varianta unei despărţiri este „minimă”, aşa cum a concluzionat ca urmare a discuţiilor cu selecţionerul.