Ce se întâmplă, de fapt, cu fata Antoniei după divorțul de Vicenzo Castellano. Cu cine va rămâne

Încă din 2013, iubita lui Alex Velea încearcă să fie o femeie liberă şi să obţină custodie comună pentru Maya. Acum, totul este oficial. Iată ce se întâmplă, de fapt, cu fata Antoniei după divorţul de Vincenzo Castellano.

După şapte ani de “război” purtat în tribunal, Antonia şi Vincenzo Castellano au divorţat oficial. Principalul motiv al scandalului dintre cei doi foşti soţi a fost Maya, fetiţa pe care o au împreună. În timp ce italianul dorea custodia totală, artista voia să îşi poată vedea copilul ori de câte ori este posibil.

Mai mult, abia anul trecut Alex Velea a putut recunoaşte oficial paternitatea asupra celor doi băieţi: Dominic şi Akim. Acum, divorţul a fost finalizat, iar judecătorul care se ocupă de caz a decis custodie comună pentru Maya.

Cei doi s-au căsătorit în 2011, iar doi ani mai târziu decideau să divorţeze.

Deşi toată lumea credea că atunci când va semna actele de divorţ se va căsători cu Alex Velea, Antonia a dezvăluit că momentan nu s-a pus problema de aşa ceva, mai ales în contextul sanitar actual.

A fost un an bun în ciuda pandemiei de coronavirus, dar iubita lui Alex Velea regretă că nu şi-a putut vedea fiica mai des.

“A fost un an bun, în ciuda vremurilor pe care le trăim. Cu multe reuşite, cu piese lansate, cu îndeplinirea visului de a ne muta în casă nouă. A fost şi dificil de gestionat faptul că nu am putut fi aproape de Maya din cauza restricţiilor de călătorie. Vorbesc zilnic cu ea. Ne vedem pe Facetime, vorbim pe whatsapp etc. Însă din punctul ăsta de vedere a fost cel mai greu an, pentru că a fost dificil să ne vedem din cauza pandemiei. Sper din suflet că la anul, lucrurile să îşi revină şi să fie mai simplu să călătorim”.