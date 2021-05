Ce se întâmplă dacă un nevaccinat intră la un eveniment public. Raed Arafat a făcut anunțul trist

Raed Arafat a anunțat noile măsuri care urmează să fie implementate de la 1 iunie în România. În timp ce românii care au făcut vaccinul anti-covid-19 sunt privilegiați, se pare că cei care refuză să își facă vaccinul au de suportat consecințele.

Șeful CNSU a vorbit despre măsurile de relaxare, printre care organizarea nunților și botezurilor cu 70 de persoane și organizarea spectacolelor cu 100 de oameni.

De altfel, cluburile s-au deschis la 50% capacitate, însă doar persoanele vaccinate au voie să petreacă în oraș.

În acest sens, secretarul de stat a întebat cine verifică dacă oamenii sunt sau nu vaccinați, dacă au avut deja covid-19 sau dacă au un test PCR negativ.

Cu toate acestea, unii ar putea crede că este vorba despre discriminarea celor care aleg să nu își facă vaccinul, pentru că cei care s-au imunizat încep să aibă din ce în ce mai multe beneficii.

El a mai explicat cum s-a ajuns la numărul de cinci persoane într-un birou, referindu-se la măsura în care angajații pot sta fără mască într-un spațiu de birou, dacă toți sunt angajați.

„La acest moment, am pornit de la zero, am ajuns la cinci persoane în birou și următoarea fază, cu siguranță, dacă vedem că totul este ok și nu sunt probleme, se crește la încă o cifră. Dar atenție, dacă e o singură persoană nevaccinată între cei cinci, atunci toți trebuie să poarte mască”, a explicat el.