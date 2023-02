Ce se întâmplă dacă tastezi 2150 pe Netflix. Codul secret pe care trebuie să îl ştii

La ora actuală, Netflix este cea mai cunoscută platformă de filme, seriale și documentare TV, câștigând foarte mulți adepți într-un timp relativ scurt. Mulți dintre abonați nu știu de existența unor coduri ce pot fi folosite pentru a accesa biblioteca secretă de programe de televiziune, care nu apar în categoria „recomandate”. Iată care sunt.

Coduri secrete pentru Netflix

Dacă nu știi ce filme sau seriale să mai vizionezi ori te gândești că ai urmărit cea mai mai mare parte dintre producțiile Netflix, află că, datorită unor coduri secrete, ai șansa să găsești câteva colecții ascunse. Motivul pentru care nu sunt vizibile este că producțiile companiei americane nu sunt, de cele mai multe ori, în secțiunea „recomandate”, asta pentru că algoritmii folosiți influențează acest lucru.

Ca să ai acces, în primul rând, trebuie să fii client Netflix. Este necesar un abonament lunar, pentru a putea vedea filmele și serialele de pe celebra platformă de streaming video. Vestea bună este că, de curând, prețul abonamentului în România s-a ieftinit, de la 7,99 euro la 4,99 euro.

Cum să accesezi filme și emisiuni TV ascunse

Serviciul de streaming are subgenuri de filme și emisiuni TV care nu sunt întotdeauna ușor de accesat. Netflix va recomanda anumite seriale doar dacă ai vizionat anterior ceva similar. Totul se bazează pe algoritmul pe care îl folosește compnia, care colectează date despre ceea ce văd utilizatorii lor.

Ai putea crede că ai epuizat toate filmele si serialele de pe Netflix. Cu toate acestea, există foarte multe emisiuni TV pe care nu le-ai văzut niciodată în timp ce căutai prin biblioteca extinsă a serviciului de streaming. Din fericire, sunt mii de coduri care îți vor face căutarea mult mai ușoară.

Ce apare dacă tastezi 2150

Aceste coduri se corelează cu unele genuri destul de specifice, de la „Filme străine romantice” la „Filme de groază B”. Trebuie precizat că serviciul funcționează doar pe site-ul web, nu și pe telefon, tabletă, pe casetele NOW sau pe Amazon Firestick. Iată cum deblochezi colecții de filme sau seriale: Acțiune și Aventură (1365); Comedii de acțiune (43040); Thrillers (43048); Aventură (7442); Animații (7424); Acțiune (2653); Comedii (9302); SF (2729); Filme clasice (31574); Drame (29809); Romantice (5475); Stand-up Comedy (11559); Străine (4426); Documentare (6839); Biografii (3652); Crime (9875); Istorice (5349); Militare (4006); Sport (180); Muzică și concerte (90361); Călătorii și aventură (1159); Politice (7018); Știință și natură (2595); Sociale și culturale (3675); Drame (5763); Clasice (29809); Drame bazate pe cărți (4961); Bazate pe viața reală (3653); Străine (2150); Filme străine /non americane/ (7462); Artă (29764); Horror (8654); Sci-Fi & Fantasy (6485) și Thrillers (10306), scrie The Independent.