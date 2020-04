Ce se întâmplă dacă Parlamentul nu este de acord cu prelungirea stării de urgență?

Președintele Klaus Iohannis ar putea să emită azi, 13 aprilie, decretul de prelungire a stării de urgență cu încă 30 de zile. Ce se va întâmpla dacă Parlamentul nu va fi de acord?

Klaus Iohannis este așteptat ca azi, 13 aprilie, să emită decretul de prelungire a stării de urgență cu alte 30 de zile, arăta anunțul făcut de acesta în urmă cu o săptămână. Președintele României a susținut, după întâlnirea cu premierul și cu mai mulți miniștri, că va fi necesară prelungirea izolării la domiciliu preț de încă o lună. Acesta afirma că lucrurile se mișcă, dar este necesară prelungirea stării de urgență iar pentru acest lucru a solicitat Guvernului diverse propuneri în acest sens. Amintim că șeful statului a emis un prim decret cu privire la instituirea stării de urgență pe data de 16 martie, această perioadă închizându-se marți. Legea care privește declararea stării de urgență arată că președintele, cu acordul Parlamentului, poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia în funcție de evoluția situațiilor de pericol sau poate prelungi perioada acesteia. Călin Popescu Tăriceanu, președintel al ALDE, a delcarat că nu va vota prelungirea stării de urgență, acuzând că la bazele măsurii „crește lipsa de transparență” și nu este cale-ntoarsă către un drum al abuzurilor.

”Sunt lucruri care se mişcă, însă, trâgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgenţă. Am solicitat Guvernului să vină cu propuneri. La începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenţă cu încă o lună de zile. Acest lucru este necesar pentru a ţine epidemia sub control”

Klaus Iohannis