Ce se întâmplă dacă alte persoane din afara locuinței folosesc contul tău de Netflix. Regulile pe care trebuie să le respecți

Unul din cei mai mari giganți de streaming, Netflix, a avut un an 2022 extrem de greu cu o scădere a numărului de aboanți, ceea ce a dus și la pierderi considerabile. Ca urmare a acestei situații gigantul a decis implementarea unor noi abonamente în care sunt incluse, pentru prima dată în istoria sa, reclame. Dar, în toți anii de existență, au apărut și utilizatorii care și-au împărțit conturile cu alte persoane, altele decât cele care au abonament. În aceste condiții este important să știi ce se întâmplă dacă alte persoane din afara locuinței folosesc contul tău de Netflix și care sunt regulile pe care trebuie să le respecți.

Veniturile gigantului la final de 2022 și câți utilizatori are la acest moment

Undeva în primele luni ale anului trecut, Netflix a pierdut 50 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață, în urma scăderii numărului de abonați. După ce acțiunile s-au prăbușit la începutul anului trecut din cauza îngrijorărilor legate de creșterea numărului de abonați, liderul de streaming a declarat că a pierdut abonați atunci când a raportat rezultatele primului trimestru.

Netflix are acum 221,6 milioane de abonați la nivel global. A pierdut 200.000 de abonați în primul trimestru al anului 2022, adăugând că se așteaptă să piardă încă două milioane în al doilea trimestru. Se aștepta ca serviciul să adauge 2,5 milioane de abonați în primele trei luni ale anului.

În aprilie 2022 acțiunile Netflix au scăzut cu 35%, ștergând instantaneu 50 de miliarde de dolari din valoarea companiei. Profitul Netflix în primul trimestru a fost de 1,6 miliarde de dolari, în scădere de la 1,7 miliarde de dolari în trimestrul precedent. Veniturile au urcat cu aproape 10%, la 7,9 miliarde de dolari.

Nu se poate exagera cât de prost este acest raport pentru regele streamingului. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 40% de la începutul anului, iar înainte de câștigurile înregistrate existau multe îngrijorări din partea investitorilor cu privire la creșterea sa. Compania nu a mai pierdut abonați de mai bine de un deceniu.

Un alt raport arăta că veniturile Netflix pentru trimestrul care s-a încheiat la 30 septembrie 2022 au fost de 7,926 miliarde de dolari, o creștere de 5,91% de la an la an. Veniturile Netflix pentru cele douăsprezece luni care s-au încheiat la 30 septembrie 2022 au fost de 31,473 miliarde de dolari, o creștere de 9,92% de la an la an.

Spre finalul anului, compania se aștepta la 4,5 milioane de adăugări nete plătite în trimestrul al IV-lea din 2022. Netflix a cunoscut două trimestre foarte sumbre în ultimele luni, pierzând în total 1,2 milioane de abonați la nivel global.

De asemenea, a avut loc un număr semnificativ de disponibilizări, inclusiv cea mai recentă reducere a departamentului său de animație. Cu toate acestea, odată cu adăugarea noului său nivel cu suport publicitar care a fost lansat pe platformă în noiembrie, compania s-a deschis potențial către noi clienți care caută o modalitate mai ieftină de a face streaming.

„Reacția din partea agenților de publicitate a fost până acum extrem de pozitivă și credem că o mai mare varietate de opțiuni, în special pentru consumatorii mai atenți la preț, se va traduce, în timp, în venituri suplimentare semnificative și profit operațional. Acestea fiind spuse, este încă foarte devreme și, deoarece păstrăm planurile noastre existente fără reclame, ne va lua timp să ne construim baza de membri și veniturile din reclame asociate”, a adăugat Netflix.

Netflix a dezvăluit că planul „Basic with Ads” care costă 6,99 dolari pe lună și va include patru până la cinci minute de reclame pe oră pentru emisiuni TV și filme. Lansarea a avut loc cu o lună înainte de nivelul cu reclame al rivalului Disney+, care costă acum 7,99 dolari pe lună.

Netflix are un nou mod de a te taxa pentru partajarea contului

În ultimul deceniu, Netflix și serviciile de acest tip au devenit principala sursă de divertisment pentru cei care nu mai folosesc cablu. Cu toate acestea, chiar și până în prezent, persistă multe mituri despre partajarea conturilor pe Netflix.

În primul rând, să abordăm o întrebare frecventă care apare adesea pe Google și pe site-uri precum Quora. Este legală partajarea contului Netflix? Da, este. La urma urmei, nu ați putea să creați mai multe profiluri dacă conturile Netflix ar fi limitate la o singură persoană.

Cu toate acestea, se aplică anumiți termeni. Conform Netflix, contul este destinat „exclusiv utilizării personale și necomerciale și nu poate fi partajat cu persoane din afara gospodăriei”. Aici lucrurile devin puțin mai complicate. Membrii gospodăriei pot fi înțeleși ca membri ai familiei sau colegi de cameră care locuiesc în prezent la aceeași adresă și care, probabil, folosesc aceeași conexiune la internet. Dar ce se întâmplă dacă dorești să partajezi contul cu partenerul sau cu un membru al familiei, dacă aceștia locuiesc în alt oraș?

În acest caz, partajarea conturilor Netflix a fost o problemă cu care compania, până de curând, nu a avut prea multe probleme, chiar dacă, din punct de vedere tehnic, aceasta încalcă termenii serviciului. Există o mulțime de dovezi ale utilizatorilor care împart conturi cu parteneri sau membri ai familiei care locuiesc în orașe diferite sau chiar în țări diferite, fără probleme.

Cu toate acestea, atitudinea companiei față de partajarea conturilor Netflix se schimbă. În martie 2021, compania a publicat un mesaj de avertizare prin care le spunea utilizatorilor să își creeze propriul cont dacă nu locuiesc cu titularul principal al contului, ca parte a unui test limitat.

Compania a început să testeze un nou plan de tarifare în câteva țări care îi obliga pe utilizatori să plătească o taxă suplimentară dacă doresc să ofere partajarea contului Netflix cu persoane din afara gospodăriei lor. În iulie 2022, un nou plan de tarifare testat în câteva țări diferite a oferit o modalitate de a adăuga locuințe suplimentare, spre deosebire de persoane suplimentare, la un cont Netflix pentru o taxă suplimentară.

Toate aceste teste conduc la faptul că, în viitorul apropiat, Netflix va face în cele din urmă schimbări în ceea ce privește partajarea contului la nivel mondial. În cel mai recent raport financiar al companiei pentru al treilea trimestru din 2022, aceasta a declarat că a venit cu „o abordare bine gândită pentru a monetiza partajarea conturilor”. Abordarea respectivă va începe să fie implementată cândva la începutul anului 2023.

Noua funcție „Adaugă o casă„

Încă de la finalul anului trecut, Netflix anunța că nu mai acceptă ca utilizatorii să împartă conturile cu alte gospodării. Acum, compania are o nouă modalitate de a transforma acest lucru într-o funcție, contra unei taxe suplimentare, desigur.

Funcția se numește „Add a home” (Adaugă o casă)și le permite utilizatorilor să „cumpere case suplimentare” cu care doresc să își împartă contul Netflix. Fiecare casă presupune o taxă lunară pe lângă taxa de abonament obișnuită, dar această taxă (2,99 dolari) este considerabil mai mică decât costul unui abonament complet la Netflix, astfel încât permite totuși unor gospodării să economisească niște bani pe Netflix.

Funcția include, de asemenea, vizionarea Netflix pe tabletă, laptop sau telefon în timp ce călătoriți. De asemenea, Netflix spune că o nouă setare va fi disponibilă în curând, oferind utilizatorilor posibilitatea de a controla unde este folosit contul lor, precum și de a elimina casele suplimentare în orice moment.

Potrivit Netflix, funcția va fi lansată pe 22 august 2023. Netflix subliniază că nu va adăuga automat locuințe și nu va percepe o taxă atunci când cineva își împarte contul cu o altă gospodărie. În schimb, utilizatorii vor fi rugați să adauge locuințe și să aprobe taxa suplimentară.

Există câteva limitări în ceea ce privește modul în care poate fi utilizată această funcție. De exemplu, un cont va putea adăuga doar un anumit număr de case suplimentare, în funcție de nivelul său. Vorbim aici de conturile Basic care vor putea adăuga o casă suplimentară, iar conturile Standard vor primi două, cât despre conturile Premium, acestea vor primi trei.

Pe site-ul său, la secțiunea de ajutor, se specifică faptul că „Un cont Netflix este destinat persoanelor care locuiesc împreună într-o singură gospodărie.” În acest context, în categoria de întrebări și răspunsuri de pe site-ul gigantului există și categoria „Partajarea contului tău Netflix”, unde poți afla o parte din răspunsurile la întrebarea referitoare la partajarea contului, după cum urmează:

1.Partajarea Netflix cu cineva care nu locuiește cu tine

Persoanele care nu locuiesc în gospodăria dvs. vor trebui să folosească propriul cont pentru a viziona Netflix.

Este ușor să vă înscrieți la Netflix și oferim o varietate de planuri. Ca întotdeauna, membrii pot schimba planurile sau le pot anula în orice moment.

Atunci când un dispozitiv din afara gospodăriei dvs. se conectează la un cont sau este utilizat în mod persistent, vă putem solicita să verificați dispozitivul respectiv înainte ca acesta să poată fi utilizat pentru a viziona Netflix sau pentru a schimba gospodăria Netflix. Facem acest lucru pentru a confirma că dispozitivul care utilizează contul este autorizat să facă acest lucru. Consultați „Verificarea unui dispozitiv” de mai jos pentru detalii.

Netflix nu vă va taxa automat dacă vă împărțiți contul cu cineva care nu locuiește cu dvs.

2.Numărul de persoane care se pot uita în același timp

Fiecare plan stabilește câte dispozitive pot reda Netflix în același timp, atâta timp cât aceste dispozitive aparțin unor persoane din aceeași gospodărie.

În afară de aceste două puncte, Netflix mai răspunde și la atel câteva întrebări de ordin tehnic, în aceeași secțiune.

Cât despre noua funcție, „Add a home”, aceasta este diferită de funcția „add extra member” (Adaugă un membru în plus), pe care Netflix a lansat-o în câteva țări în martie 2022, care permitea utilizatorilor să adauge conturi secundare pentru până la două persoane cu care nu locuiesc. Noua funcție este, de asemenea, limitată la câteva țări deocamdată, și anume, Argentina, Republica Dominicană, El Salvador, Guatemala și Honduras.

Potrivit directorului pentru inovație de produs al Netflix, Chengyi Long, care a împărtășit vestea într-o postare pe blog, „partajarea pe scară largă a conturilor între gospodării subminează capacitatea noastră pe termen lung de a investi în serviciul nostru și de a-l îmbunătăți”.

Schimbarea vine la scurt timp după ce Netflix a anunțat că a pierdut abonați în primul trimestru al anului 2022, de altfel o premieră pentru companie. În iunie 2022, Netflix a mai spus că ia în considerare adăugarea unui plan cu suport publicitar la un cost mai mic decât planul standard de streaming, intrat deja în portofoliu, așa cum spuneam, din noiembrie 2022.

Cum va arăta Netflix în 2023

Reed Hastings, co-directorul executiv al Netflix, a întâmpinat dificultăți în prima sa perioadă ca director general. Dar, pe măsură ce Pure a adăugat noi produse și a fuzionat cu alte companii, Hastings nu a reușit să își păstreze misiunea și cultura.

Netflix și-a petrecut cea mai mare parte a celor 25 de ani de existență urmărind un singur obiectiv, înscrierea mai multor abonați la serviciul său de streaming. A ignorat apelurile de a introduce publicitate, de a îmbrățișa cinematografele sau de a cumpăra un studio rival.

Compania și-a investit toate resursele în realizarea mai multor programe originale pentru internet. Această concentrare a servit bine Netflix, devenind astfel cea mai populară rețea de televiziune din lume, după aproape orice măsură, și a refăcut Hollywood-ul după imaginea sa.

Cu toate acestea, o încetinire dramatică a creșterii l-a forțat pe Reed Hastings, co-directorul executiv al Netflix, să își reconsidere unele dintre pozițiile sale. Aceasta începe cu introducerea publicității și taxarea pentru partajarea parolelor, două lucruri pe care compania a spus că nu le va face.

Netflix a fost o alternativă mai ieftină la cablu. În prezent, este mai scump decât majoritatea celorlalte servicii de streaming, toate acestea oferind, de asemenea, seriale originale și biblioteci de programe populare.

Există, de asemenea, o adoptare mai lentă a televizoarelor conectate și factori macroeconomici. Rata de rotație a Netflix nu a început să crească cu adevărat decât la începutul acestui an, când inflația a ajuns la 7,5%.

Un nivel mai ieftin, susținut de publicitate, oferă clienților atenți la preț o alternativă la anularea contului sau un motiv pentru a se înscrie de la bun început. Partajarea plătită ar trebui să ajute compania să facă mai mulți bani de la persoanele care nu plătesc nimic acum, deși riscă să îndepărteze și clienții.

Netflix a reprezentat mai mult de 60% din emisiunile pe care oamenii au vrut să le vadă la sfârșitul anului 2019. Până în 2022, acest număr a scăzut la aproximativ 40%.

Un alt aspect, care ar putea revigora gigantul, este anunțul din iulie 2022 prin care Netflix a dezvăluit că Microsoft este partenerul său ales atât pentru tehnologie, cât și pentru vânzările de publicitate pentru viitorul nivel.

În ceea ce privește alegerea Microsoft în detrimentul altora, giantul a spus că există elemente fundamentale, cum ar fi know-how-ul tehnic complementar și capacitățile de comercializare pe care Netflix va trebui să le valorifice, alături de un angajament puternic față de confidențialitate.

Concluzie

Conform analiștilor, ca și concluzie, un abonament cu suport publicitar ar putea să nu includă tot conținutul care se găsește în prezent pe Netflix. Wall Street Journal a relatat că Netflix caută să renegocieze acordurile cu studiourile de divertisment pentru a putea monetiza conținutul pentru abonamentele cu suport publicitar.

Întrebat despre ceea ce trebuie făcut în ceea ce privește licențele, Ted Sardanos, co-CEO și director de conținut al Netflix, a declarat că o mare parte din ceea ce se află pe platformă ar putea fi folosit într-un nivel cu suport publicitar.

Concluzia finală este că Netflix va elibera o parte din conținutul suplimentar, dar cu siguranță nu tot. Analiștii nu consideră că este o reținere materială pentru afacere, dar nici că îi va redresa situația de la final de 2022.