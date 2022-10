Decizia șoc luată de Netflix. Sute de mii de români vor fi afectați

Câteva sute de mii de români vor fi afectați de o nouă decizie anunțată recent de reprezentanții Netflix. Celebra platformă de filme și seriale are aproape jumătate de milion de abonați la noi în țară, însă numărul ar putea să scadă din momentul aplicării noului mod de taxare a clienților.

O nouă decizie anunțată de Netflix

După ce a pierdut în jur de 1,2 milioane de abonați în primele șase luni ale anului 2022, compania caută noi soluții pentru a crește veniturile, iar pentru a face asta, i-a luat în vizor pe cei care încă mai plătesc abonamentele lunare.

Netflix și-a propus să reducă numărul celor care folosesc conturile prietenilor sau rudelor. Noul plan prezentat recent de compania americană prevede adăugarea unor costuri suplimentare pentru fiecare „utilizator extra” care accesează un cont. Singura excepție se va face în cazul celor care locuiesc în aceeași casă cu titularul abonamentului.

Cu alte cuvinte, platforma de streaming va introduce un sistem de sub-conturi, acesta fiind deja testat în mai multe țări din America de Sud unde abonații sunt taxați cu o sumă în plus ce reprezintă aproximativ 25% din prețul unui abonament standard pentru fiecare „utilizator extra”. În România, asta ar însemna în jur de 13-15 lei în plus, în funcție de valoarea stabilită pentru abonamentul standard în momentul în care noile reguli vor fi aplicate.

Până în acest moment, reprezentanții Netflix nu au făcut niciun anunț legat de suma pe care o vor plăti utilizatorii pentru aceste sub-conturi.

De ce se impun noile măsuri

Cel mai scump pachet oferit de platforma de streaming, abonamentul premium, costă 12 euro lunar, în România.

Decizia anunțată recent de Netflix vine în contextul în care, doar în prima jumătate a acestui an, compania a pierdut în jur de 1,2 milioane de clienți. Fenomenul ar fi fost cauzat de mai mulți factori, precum ridicarea restricțiilor impuse pe timpul pandemiei și reducerea numărului de angajați care lucrau de acasă, dar și de apariția unor platforme concurente, precum Disney Plus și HBO GO.

În România, numărul de abonați la Netflix este de în jur de 500.000.

Compania a anunțat și introducerea unui nou tip de abonament, mai ieftin, dar care va include reclame. Utilizatorii care vor alege acest pachet vor viziona patru sau cinci minute de spoturi publicitare în fiecare oră.