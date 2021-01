Ce se întâmplă cu virusul covid-19 în Marea Britanie. Vestea neașteptată, englezii au făcut anunțul

Marea Britanie ar putea câștiga lupta cu noul coronavirus. Asta după ce infecțiile zilnice din Marea Britanie au scăzut cu 7% într-o săptămână. Potrivit cifrelor, cazurile au scăzut în fiecare grupă de vârstă, cu excepția celor de peste 80 de ani.

Ce se întâmplă cu virusul Covid-19 în Marea Britanie

Marea Britanie întoarce valul asupra coronavirusului, întrucât noile cazuri au scăzut cu 7,5% față de săptămâna trecută, iar cifrele arată că numărul infecțiilor scade în fiecare grupă de vârstă, cu excepția celor de peste 80 de ani, potrivit Daily Mail.

Alte 48.682 de cazuri au fost raportate astăzi, în creștere cu 1.157 față de ieri, însă în scădere crucială cu 3.936 față de datele de joi. Cea mai recentă actualizare de supraveghere a sănătății publice din Marea Britanie a constatat, de asemenea, că infecțiile scădeau în toate regiunile, cu excepția nord-vestului, sud-vestului și în vestul Midlands, în săptămâna 4 – 10 ianuarie.

Cazurile de Covid-19, în scădere în Marea Britanie

Pe măsură ce numărul morților a crescut, șeful științei din Anglia, Sir Patrick Vallance a avertizat aseară că Marea Britanie se află într-o ”perioadă destul de sumbră”, deoarece decesele nu vor scădea timp de ”câteva săptămâni”, iar NHS se află sub presiuni serioase. Însă el a mai indicat că rata cazurilor a fost mai încurajatoare, cu o serie de căderi săptămânale.

Un alt semn pozitiv este proporția testelor pozitive, care a scăzut în săptămâna 4 – 10 ianuarie. Potrivit PHE, testele pozitive au ajuns la 13,3% săptămâna trecută, în scădere de la 17,5%. Testul de pozitivitate este o modalitate crucială de monitorizare a focarului, deoarece ia în considerare fluctuațiile numărului de tampoane efectuate în fiecare zi.

Cu toate acestea, în ciuda scăderii numărului de cazuri, raportul de supraveghere PHE a constatat că spitalizările, internările la UCI și mortalitatea au continuat să crească. Decalajul de trei săptămâni din momentul în care o persoană se infectează și până se îmbolnăvește grav înseamnă că aceste cifre vor crește probabil pentru încă două săptămâni.

Londra are cel mai mare număr de cazuri

Londra are în continuare cea mai mare rată de infectare din Marea Britanie, de 864,9 la 100.000 de locuitori, în scădere de la 1.043,9 săptămâna trecută. Yorkshire & the Humber are în continuare cea mai mică rată a cazurilor, de 297,2, în scădere de la 309,9.

Aceste cifre sunt vești bune pentru prim-ministrul Marii Britanii Boris Johnson, care pare să fie dispus să renunțe la înăsprirea regulilor, în ciuda deceselor în creștere, mai scrie Daily Mail.