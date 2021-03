Ce se întâmplă cu Viitorul Constanța după ce Ianis Hagi nu mai joacă acolo. Vești triste pentru fani

Viitorul Constanța este dependentă de familia Hagi. Cifrele arată o scădere dramatică atunci când echipa rămâne fără implicarea unuia dintre Gică sau Ianis Hagi.

Formația de la malul mării nu s-a mai aflat printre cele mai puternice cluburi din România după plecarea lui Ianis Hagi la Genk. Viitorul Constanța este aproape de a rata prezența în play-off-ul Ligii 1 pentru al doilea sezon la rând. Decizia lui Gică Hagi de a renunța la postul de antrenor a cufundat grupul în criză după ce nu s-a calificat în play-off în urmă cu un an.

După un sezon excepțional în tricoul Viitorul și meciuri fantastice la Campionatul European U21, Hagi Jr. a plecat de la Viitorul Constanța pentru a doua oară și s-a transferat la campioana Belgiei, Genk. În acest timp, Viitorul se prăbușea lent. A ratat prezența în play-off după patru sezoane consecutive printre cele mai bune echipe din Liga 1.

La un moment dat, Gheorghe Hagi a renunțat la postul de antrenor. Clubul s-a clătinat în urma acestei mișcări, fiind tot mai aproape de retrogradare decât de calificarea în play-off. Sezonul a început cu Ruben de la Barrera pe banca Viitorului, iar Mircea Rednic îi antrenează, scrie GSP.

Plecarea prin ochii ”Regelui”

„S-a terminat un ciclu de zece ani, unde am făcut o carte, unde am făcut performanțe, unde am dus echipa la un nivel destul de bun, unde an de la am luat-o de la capăt. Am avut minusuri. Am produs jucători, am muncit mult și am crezut că e momentul în care să mă opresc și să lucrez din punct de vedere tehnic la Academie și să revizuiesc anumite lucruri pe care să le avem acolo. În plus, eu să fac o pauză, mică, mare, vedem cum va fi.

Plăcerea de a fi pe teren nu mi-a dispărut. Fac în continuare, dar bineînțeles că am și eu nevoie de provocări mult mai mari. Nu există un moment care declanșat asta. Trebuie ceva nou. Am stat 10 ani acolo și am zis că e nevoie de altceva. Din când în când, trebuie să ai și alte provocări”, explica Gică Hagi, în urmă cu șapte luni, într-un interviu pentru Telekom Sport.