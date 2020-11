Ce se întâmplă cu trupa Andre. Andreea Bălan a făcut anunțul oficial

Vești fabuloase pentru fanii trupei Andre. Andreea Bălan și Andreea Antonescu se reunesc pentru o nouă piesă care poartă semnătura faimoasei trupe feminine.

Ce se întâmplă cu trupa Andre

Vestea unei noi piese semnată Andre a fost dată de Andreea Bălan. ”Amintirile frumoase le pastram in suflet pentru todeauna!

Abia asteptam sa ascultati #Nostalgii In curand”, a scris artista pe contul de Facebook.

”Hei, tie ce iti provoaca starea de nostalgie?

#Nostalgii #Andre #incurand #newvideo

@trupaandreoficial

@andreeaantonescu”, a mai scris Andreea Bălan.

Și colega sa de trupă, Andreea Antonescu a postat un mesaj pe contul de Facebook cu privire la noua piesă.

”Sentiment de NOSTALIE provocat de… ?

@trupaandreoficial

@andreeabalanofficial”

De ce s-a despărțit trupa Andre

Se știe că celebra formație a anilor 2000 s-a despărțit însă, iar cele două artiste au mărturisit și motivul în clip de Youtube. Cele două au spus că deși totul părea de vis, fiind o perioadă de glorie chiar la început de carieră, în realitate, în spatele camerelor de filmat se petreceau adevărate drame pentru două copile.

„Noi am crezut foarte multe lucruri greşite una despre alta. Noi nu ne-am suportat ani de zile sau nu am vrut să ne apropiem una de alta. Noi ne-am chinuit mult în André, am fost chinuite, iar taţii noştri în loc să ne unească, ne despărţeau. Iar acea ruptură a fost atât de mare încât nu am mai reuşit să mai comunicăm. Eu m-am chinuit ani să scap de nişte traume şi de nişte complexe pe care le-am acumulat în André.

Îmi pare rău că părinţii noştri nu au ştiut cum să ne apropie. Eram nişte copiliţe de 13 ani frustrate, geloase şi supărate. Toată lumea întreabă de ce ne-am separate, de fapt au fost foarte multe lucruri grele în spate, nişte dureri, nişte suferinţe şi nişte complexe, nişte trăiri pe care oamenii nu le ştiu. În culise noi plângeam şi eram nefericite”, a povestit Andreea Bălan.

„Când ne-a fost greu, noi am fost una lângă cealaltă, dar erau orgoliile atât de mari şi frustrările acumulate atât de multe şi preferam atât de mult să ne învinovăţim una pe cealaltă şi să ne amintim numai ce a făcut cealaltă şi faptul că noi n-am greşit, încât tu nu ai crezut niciodată că eu te-am iubit pe tine. Nici nu mai voiam să vorbim una cu alta, deşi la început eram chiar foarte bune prietene”, a zis și Andreea Antonescu în același clip.