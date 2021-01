Ce se întâmplă cu termoficarea din București. Nicușor Dan a făcut anunțul așteptat de milioane de români. Când vor avea toți bucureștenii apă caldă și căldură, citiți în rândurile de mai jos.

Nicușor Dan a făcut anunțul așteptat de bucureșteni. Încep procedurile pentru modernizarea rețelei de termoficare

Nicușor Dan, primarul Capitalei, a făcut anunțul așteptat de milioane de români. A anunțat ce se întâmplă cu termoficarea din București. Astfel, primarul Bucureștiului a anunțat că încep procedurile pentru lucrările de modernizare ale rețelei de termoficare. De asemenea, Nicușor Dan a anunțat cu ce rețele de termoficare vor demara lucrările.

”Începem procedurile pentru modernizarea rețelei de termoficare a Capitalei. Vom aloca 90 de milioane de euro din fondurile Primăriei Capitalei și 300 de milioane de euro din fonduri europene, cu care putem reabilita în total 260 de kilometri de rețea primară de termoficare.

De unde va începe modernizarea rețelei de termoficare în Capitală

Vom lucra cu prioritate în zonele cele mai afectate, pe mai multe tronsoane și cu mai mulți constructori, a scris Nicușor Dan primarul Captalei”, pe pagina proprie de Facebook.

În acest sens, Primăria Capitalei va avea mâine o primă întâlnire cu companiile care realizează lucrări de termoficare. La dicuții sunt invitate 8 astfel de companii, însă primarul General susține că ușa le este deschisă și altor companii din domeniu.

Discuții cu eventualii constructori

”Vom avea mâine, 19 ianuarie, ora 16.00, o primă întâlnire cu companiile specializate în lucrări pentru rețelele termice. O a doua întâlnire va avea loc marți, 26 ianuarie, ora 16.00. Companiile care doresc să participe sunt rugate să își anunțe intenția la Primăria Municipiului București, cabinetul primarului.

Am chemat deja 8 companii dintre cele prezente pe piață, toate au confirmat, dar subliniez că discuția nu este închisă doar la ele”, a mai scris Nicușora Dan pe pagina de socializare.

Discuții pentru elaborarea caietului de sarcini

În plus, edilul Capitalei a anunțat că va lua în discuție cu constructorii caietul de sarcini, astfel încât să nu existe probleme în faza de implementare.

”Vrem să elaborăm caietul de sarcini după discuții cu constructorii, pentru a lămuri și evita încă din acest moment problemele care pot să apară în etapa de implementare. La începutul lunii februarie, vom putea prezenta date concrete despre demararea lucrărilor și ritmul estimat de lucru, iar până la sfârșitul anului 2021 vom moderniza o parte dintre conductele care azi sunt responsabile de cele mai multe avarii”, a mai scris Nicușor Dan.

Bucureștenii, indignați că plătesc servicii de care nu au beneficiat

Chiar și așa, bucureștenii sunt foarte nemulțumiți, în contextul în care căldură și apă caldă nu au avut, dar sunt obligați să plătesacă ca și când ar fi beneficiat.

”Tata, pana repari tu tevile, explica-ne de ce platim pentru ceva ce nu avem? De ce platim ca si cand caloriferele duduie cand ele sunt putin caldute? De ce pe noiembrie trebuie sa dau 100 de lei pe caldura daca eu n-am avut? Ca apa aia usor incalzita nu e caldura. De ce nu se plateste pretul corect? Am inteles ca nu poti sa schimbi tevile de pe o zi pe alta, dar poti sa pui stop acestei inselaciuni ordinare”, a scris Cristian Ghindă.

Idei de la bucureșteni

Alții nu au ezitat să îi dea idei primarului cum să facă treaba bună. ”Avea Basescu in campanie un plan destul de elaborat. Mai out of the box, mai scumput, dar logic si interesant. Implica regandirea magistralelor”, a scris și Ionuț Tudorică în comentariile postării lui Nicușor Dan.