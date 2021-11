Ce se întâmplă cu târgul de Crăciun în 2021. Nicușor Dan a făcut marele anunț chiar azi

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, însă scenariul în care se află România nu pare unul extrem de încurajator. Cu toate acestea, cetățenii se întreabă dacă anul acesta se vor putea bucura de evenimente organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pecum decorațiuni stradale sau târguri. Primarul Capitalei, Nicușor Dan a vorbit despre cum ar trebui să se desfășoare evenimentele în viitorul apropiat.

Încă de la începutul mandatului, Nicușor Dan a vorbit transparent despre anumite aspecte pe care le va schimba privind cheltuirea banilor care intră în Primăria Capitalei. Printre evenimentele ale căror bugetele urmau să fie tăiate se numărau târgurile de Crăciun, concerte, dar și încheierea contractelor cu anumite companii.

Potrivit ultimelor declarații, Nicușor Dan susține că a economisit jumătate de miliard de lei la capitolul „bunuri și servicii” după ce a renunțat la organizarea evenimentelor menționate mai sus. De asemenea, la această sumă se mai adaugă un câștig de 300 de milioane de lei prin desființarea anumitor companii cu care vechea administrație condusă de Gabriela Firea avea contract.

„Am făcut două lucruri importante. În primul rând, am redimensionat partea de cheltuieli a primăriei, adică nu am mai dat bani pe tot felul de tâmpenii cum ar fi târguri și concerte. Am făcut economii care sunt substanțiale, adică sunt de ordinul 500 de milioane de lei la bunuri și servicii, ăsta e un lucru. Al doilea lucru, am desființat mare parte din companiile municipale, care erau o sursă imensă de pierderi”, a transmis primarul general al Capitalei în emisiunea Insider Politic, difuzată de Prima TV.