Bianca Andreescu, prima reacție după ce a câștigat trofeul US Open: „Să o ținem tot așa!”

Bianca Andreescu a câștigat trofeul US Open, după 6-3,7-5 cu Serena Williams și a devenit prima jucătoare canadiană care se impune la turneul de la New York. Sportiva a urcat până pe locul 5 în clasamentul WTA, devansând-o pe Simona Halep.

Bianca Andreescu e campioană la US Open

„Este foarte greu să explic ceea ce simt. Mă simt binecuvântată și recunoscătoare. Am muncit foarte mult. Nu pot să mă plâng, anul acesta a fost un vis devenit realitate. Am jucat la acest nivel cu Serena, o adevărată legendă a sportului. E uimitor.

Nu a fost deloc ușor. Am încercat să mă pregătesc cât mai bine, așa cum fac la fiecare meci. Am încercat să nu mă gândesc la adversară. E ușor de spus, dar sunt mândră de modul în care am gestionat totul”, a declarat sportiva canadiană de origine română după ce a învins-o pe Serena Williams.



Întrebată care a fost obstacolul cel mai greu de depășit în finala US Open, Bianca a răspuns: „Publicul. Știu că ați vrut ca Serena să câștige, dar îmi pare rău. Ea e cea mai bună, eu am încercat să o blochez. Ultimul game nu a fost ușor, începuse să servească din ce în ce mai bine, mingile zburau peste tot. Mă bucur de ceea ce am reușit.

Anul trecut am avut o perioadă grea, m-am accidentat de câteva ori, dar mi-am spus că nu trebuie să renunț. Am avut un presezon bun alături de echipa mea. Vă iubesc și vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Dedic această victorie tuturor”, a mai spus Andreescu.

Bianca a fost rugată să le transmită un mesaj părinților ei, care s-au aflat în tribună la New York. „Nu pot să le mulțumesc suficient pentru cât au făcut pentru mine. A fost o călătorie foarte lungă. Poate nu chiar atât de lungă, am doar 19 ani dar nu a fost ușor. Vă mulțumesc și să o ținem tot așa!”, a spus sportiva.