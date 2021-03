Ce se întâmplă cu școlile după ce Bucureștiul a intrat în scenariul roșu. Reacția ministrului Educației

Ministerul Educației o să facă o solicitare către Comitetul Național pentru Situații de Urgență de modificare a scenariilor în baza cărora o să funcționeze școlile în așa fel încât elevii din clasele terminale, respectiv a opta și a XII-a să poate să meargă fizic la cursuri în localitățile care sunt deja în scenariul roșu, potrivit evoluției ratei de infectare cu SARS-CoV-2, a spus azi ministrul Sorin Cîmpeanu.

El a spus că, în calitate de ministru al Educaţiei, va susține principiul că „şcolile se închid ultimele şi se deschid primele”.

„Este vorba despre o rată de infectare, din păcate, peste 3 la mie, dar este 3,05. Dacă am lua în considerare la populaţia reală a Bucureştiului şi nu la cea cuprinsă în statistici probabil că am fi uşor sub 3. Asta este o consideraţie secundară”, a mai spus a ministrul.

„Ministerul Educaţiei va face toate demersurile în aşa fel încât fâşia îngustă între dreptul la educaţie şi dreptul la sănătate (…) să nu se transforme într-o falie. Ministerul Educaţiei va face toate demersurile care îi stau în limitele de competenţă pentru ca elevii să poată beneficia de maximum de pregătire posibilă în vederea susţinerii examenelor naţionale. De asemenea, va face eforturi şi pentru susţinerea activităţii remediale pentru elevii celorlalte clase care nu vor susţine anul acesta examenele naţionale”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu.