Ce se întâmplă cu salariile profesorilor, dacă nu se îngheață anul școlar. Anunțul oficial

Anul școlar nu va fi înghețat, chiar dacă școlile vor fi închise cel puțin o lună, în conformitate cu prelungirea stării de urgență în Romania, până la jumătatea lunii mai. Ministrul Educației a anunțat, totodată, că simulările pentru Bac și Evaluarea Naţională au fost anulate. În acest context, ce se întâmplă cu salariile profesorilor? Vezi anunțul făcut de Monica Anisie.

Ministrul Educției, Monica Anisie, a dat asigurări că salariile profesorilor nu vor fi afectate de criza provocată de pandemia de coronavirus. Așadar, cadrele didactice nu vor intra în șomaj tehnic.

„Am făcut această precizare către colegii mei profesori și repet informația că salariile profesorilor se plătesc așa ca până acum, că nu se pune în niciun caz problema somajului tehnic la nivelul sectorului Educație. Noi am făcut o precizare la nivel de MEC, am transmis-o către inspectoratele școlare, am recomandat cadrelor didactice ca în perioada vacanței, 3-21 aprilie, să intre în concediu de odihnă“, a declarat șefa Educației.