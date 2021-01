Ce se întâmplă cu Oana Roman pe 14 ianuarie 2021. Vedeta a făcut anunțul aseară

Anul 2021 se anunță promițător pentru Oana Roman. Deși acum pe jumătate, despărțindu-se de soțul ei, Marius Elisei, în plan profesional, totul merge ca pe roate. Vedeta își va îndeplini unul dintre cele mai mari visuri. Fanii îi vor putea urmări din nou evoluția pe micile ecrane din 14 ianuarie.

Oana Roman revine la TV. Unde o poți urmări din 14 ianuarie 2021

„Azi am început filmările pentru noul proiect TV în care sunt implicata. Diseară la 19.30 ne vedem în direct pe Antena Stars unde va voi da toate detaliile!”, anunța Oana Roman, pe Instagram, în urmă cu o zi.

Invitată în platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, vedeta a dezvăluit în mod oficial că va face parte din sezonul doi al proiectului ”Mămici de pitici, cu lipici”, la Antena Stars. Aventurile sale împreună cu fiica Isa pot fi urmărite din 14 ianuarie, de la oraele 21:00.

„A venit ca un balsam pe suflet, ca un pansament. Vom fi colegi, da! Am voie să spun. Mi-am pregătit urmăritorii și comunitatea pentru că exista o mare așteptare în a fi din nou pe televizor. Nu voi fi în postura de moderator, ci în una care mie îmi place foarte mult, sincer, pentru că mie îmi place să mă mișc, să fac lucruri. Vă anunț oficial că din data de 14 ianuarie, de la ora 21:00, ne vom vedea în sezonul 2 al emisiunii ”Mămici de pitici, cu lipici”, a declarat ea la Antena Stars.

Primul sezon al emisiunii le-a avut ca protagoniste pe Sânziana Buruiană, Roxana Vancea și Elena Ionescu.

Isabela, încântată de proiect. Vrea chiar un episod doar pentru ea

Oana Roman a declarat că va fi una dintre cele două noi mămici. Fiica ei este, de asemenea, foarte încântată de acest proiect, ba chiar își dorește un episod în care să apară doar ea.

„Voi fi una dintre cele două noi mame cu copil, care va intra în acest proiect și care își începe cel de-al doilea sezon pe data de 14 ianuarie, împreună cu Isabela. Am început deja filmările. Isa este într-un extaz total. I s-a părut cea mai tare chestie din lume. Astăzi am avut o primă zi de filmări și spre casă mi-a zis: ”Auzi, dar crezi că putem măcar așa o dată, să fiu doar eu?”. I-am zis că vorbim cu producătorii și că dacă este ok o să filmeze doar ea (râde). Este o premieră pentru mine. Nu am emoții”, a completat aceasta.