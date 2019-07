Ce se întâmplă cu noul Cod Rutier, în 2020. Poliția a oferit primele amănunte

În ultimii ani legea care reglementează circilația pe drumurile publice s-a schimbat de mai multe ori, iar din 2020 se schimba din nou Codul Rutier, din cauza numărului mare de accidente rutiere și de conflicte produse în trafic. Totodată au fost majorate amezile aplicate pentru diverse contravenții și au fost aplicate reguli mai drastice in ceea ce privește obținerea permisului auto. Guvernul, prin aprobarea Strategiei Naționale pentru siguranță Rutieră până in 2020 și a planului de acțiune pentru implementarea acesteia si Poliția Rutieră vor să alinieze Codul Rutier normelor europene și să sporească siguranța in trafic.

Noi reguli cuprinse in noul Cod Rutier in 2020!

Schimbarile Codului Rutier îi vizează atăt pe șoferi căt și pe cei care vor sa obțină permisul auto!

Noile reglementări ale Codului Rutier, care se vor aplica începănd cu 1 iulie 2020, îi vizează pe cei care vor sa obțină permisul de conducere, care, potrivit noului Cod Rutier, trebuie sa fie absolvenți ai învațămăntului obligatoriu, adică trebuie sa aibă minim 10 clase terminate, spre deosebire de vechile reguli care permiteau susținerea examenului auto dacă implineai vârsta de 18 ani.

Și persoanele în vârstă, care dețin permis de conducere și care conduc autoturisme pe drumurile publice vor fi nevoite să facă mai des controlul medical, pentru a obține avizul medicului potrivit căruia sunt apte pentru a urca la volan, iar evaluările medicale și psihologice vor fi îmbunătățite, prin actualizarea periodică a baremelor de evaluare, pentru a elimina posibilitatea obținerii avizelor în mod fraudulos.

Începănd cu 1 ianuarie 2020 Noul Cod Rutier mai prevede și numeroase modificari și pentru utilizatorii telefonului mobil la volan, aceasta fiind una dintre cauzele care duce la producerea accidentelor rutiere, aceștia vor primi sancțiuni mult mai mari, iar cei care sunt prinși că vorbesc la telefon în timp ce ce conduc, riscă să rămană fară permisul de conducere, pe o perioadă de 30 zile.

Autoritățile au în vedere și monitorizarea video a probei practice pentu obținerea permisului auto, pentru a nu mai fi cazuri în care sunt favorizate unele persoane.

Și vitezomanii vor avea de suferit după ce se va aplica noul Cod Rutier, deoarece acesta are în vedere interzicerea dispozitivelor de detectare a aparatelor radar și prevede majorarea in funcție de cuantumul vitezei, a duratei de suspendare a permisului de conducere dar și a cuantumului amenzii.

Actul normativ ce vizează modificarea ligislației rutiere, Legea 130/2019, stabilește că reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere se poate solicita în mai multe cazuri, asta însemnănd că, mai mulți șoferi, vor putea beneficia de perioade mai scurte de suspendare a dreptului de a conduce o mașină.