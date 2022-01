Ce mâncare a primit Lucian Viziru la spitalul în care este internat. Și soția i-a gătit

Lucian Viziru și-a îngrijorat fanii recent cu ultimele vești. Acesta are câteva probleme de sănătate și a fost suspect de infarct, motiv pentru care a stat câteva zile în vizorul medicilor. Ce mâncare a primit la spital și ce i-a gătit soția sa?

Lucian Viziru este internat în aceste zile la Spitalul Floreasca, după ce în apropierea Noului An a început să se simtă din ce în ce mai rău. Vedeta a avut dureri în capul pieptului și a decis să cheme ambulanța acasă.

Acesta a început de o bună perioadă o serie de vlogg-uri, iar tot în acest mod a decis să îi anunțe pe fani care este starea sa de sănătate, dar și cum a fost ultima perioadă pentru el. Acesta stă singur într-o cameră de spital și are la îndemână telefonul și laptop-ul care să-i țină de urât și să-i facă zilele mai ușoare acolo.

Fostul cântăreț a vorbit în cadrul unui filmuleț și despre condițiile din spital. El pare mulțumit de tot, chiar și de mâncarea pe care a primit-o de la unitatea medicală și de la soția sa. Acesta a savurat cu plăcere o supă simplă de pui, o pulpă de pui cu pilaf și de la soție legume la grătar și orez, toate preparate fără sare.

„Am primit astăzi o supă. Fără sare, fără piper. Și astăzi la prânz am primit un pilaf, care nu arată rău, o jumătate de pulpă de pui. Dar cu siguranță nu are sare. Asta mi-a gătit soția mea, Ema. Și astea sunt legume la grătar, tot cu pilaf de ăsta, mi-a trimis aici supă de legume, very nice.

Asta am primit acum: mămăligă cu brânză și smântănă. Și un iaurt, ceai fără zahăr, bineînțeles. Nu am televizor, am în schimb telefonul, am și laptopul ca să montez materialul, dacă mă simt bine”, spune acesta pe înregistrare.