Ce se întâmplă cu Lidia Buble după despărțirea de Răzvan Simion. S-a mutat urgent

Răzvan Simion a declarat ieri în mod oficial despărțirea de cunoscuta artistă, dar se pare că sfârșitul poveștii lor a avut loc cu ceva timp înainte. Unde s-a mutat solista?

Indicii că cei doi nu stau pe roze erau deja de luni bune, mai ales că semnele de întrebare au devenit tot mai pregnante atunci când prezentatorul a fost văzut în compania unei roșcate. Cu toate astea, niciuna dintre vedete nu venise în spațiul public să confirme sau să infirme zvonurile. Ieri, 7 iunie, moderatorul de la Neatza a venit cu un răspuns clar pentru toată lumea – totul s-a terminat. Cu toate astea, cei doi nu mai împărțeau de o bucată de vreme aceeași locuință. Lucrurile au luat o întorsătură ciudată în urmă cu 2 luni, iar mulți au găsit mutarea blondinei acasă la familia sa pentru a sta alături de tatăl său bolnav drept un pretext pentr a acoperi pe jumătate realitatea.

Foștii amorezi și-au spus adio cam de atunci. Cei doi nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare, iar solista a șters toate fotografiile în care apărea alături de cel care urma să-i fie soț, spunea ea în nenumărate interviuri. La câteva ore de la mesajul uprinsător al moderatorului despre relația care a luat final, Lidia a reacționat cu un clip cu o lună, iar pe în surdină se auzea piesa sa „Doar tu și eu și luna”, lucru care i-a înduioșat pe fanii fostului cuplu.

„Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat. Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi…fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept”

Răzvan Simion