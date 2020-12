Ce se întâmplă cu Las Fierbinți în 2021. Brânzoi a scăpat porumbelul în direct, la Măruță

Ionuț Ciocea sau, pentru fanii serialului ”Las Fierbinți” – Brânzoi, a venit astăzi în platoul emisiunii ”La Măruță”. Acesta a făcut dezvăluiri din copilăria sa vizavi de sărbătorile de iarnă, dar a dezvăluit și amănunte din serialul atât de iubit de mulți români.

Ce se întâmplă cu Las Fierbinți în 2021

Brânzoi, un personaj extrem de iubit din serialul „Las Fierbinți”, a ieșit din pielea personajului său și a făcut multe dezvăluiri pentru Cătălin Măruță.

”Mi-am lăsat barbă draguta, sa fiu și eu ca Măruta”, a spus Brânzoi, când a pășit în platoul emisiunii. Acesta a vorbit despre familia sa, despre serialul ”Las Fierbinți”, dar și despre copilăria sa.

”Copiii mei au mai crescut, strica tot timpul cate ceva, remodeleaza tot timpul casa. Isi doresc papusi, figurine. As vrea sa-mi aduca Mosul sanatate. Acesta a fost un an ciudat, greu, a fost complicat si la filmari, dar bine ca am reusit sa ne ducem la capatul proiectul, am filmat chiar si in avans pentru sezonul din primavara.

De Revelion stau acasa, nu gatesc eu. Am avut o copilarie foarte frumoasa, surorile mele sunt avocate amândouă, au fost si adversare. Copilaria mea a fost fantastica, dar nenoricire pentru mama. Veneam de la sanius rupt tot. Faceam schiuri din sipci, iar ca clapari aveam o simpla curea. Dar era sa raman și fara mostenitori odată. Am avut multi prieteni in copilarie, eram o gasca mare, si am plecat cu gasca de baieti, si m-am dat cu prietenul meu pe o sanie, pe un deal, eu eram in fata, el in spatem așa că am intrat cu sania direct intr-un copac. Nu e durere mai mare ca asta, abia respiram. Amalia, sora mea, de mica era cu gura ascutita, mi-a distrus mitul cu Mos Craciun. Deși părinții nu spuneau să ne culcăm că altfel nu vine Moșul, Amalia nu se culca, iar ea a zis: prostule, nu te culca, ca nu vine niciun Mos. Mos Craciun e tata! Am fost foarte suparat pe ea”, a dezvăluit Ionuț Ciocea, alias Brânzoi din Las Fierbinți, pentru emisiunea ”La Măruță”.

Despre Ionuț Ciocea

Ionuț Ciocea a studiat actorie la Universitatea Naţională de Arta Teatrala si Cinematografica „Ion Luca Caragiale” din Bucuresti. Acesta s-a remarcat la începutul carierei sale în grupul „Voua”, însă are la activ și câteva filme romanești precum „Schimb valutar” (2008), Le Lapin Assasin si Live, ambele în 2015.

Las Fierbinți este un serial de comedie românesc. Acest serial a debutat pe Pro TV la data de 1 martie 2012.