Ce se întâmplă cu întoarcerea Adelei Popescu la Vorbește Lumea. S-a aflat tot adevărul

Adela Popescu a trecut prin clipe de coșmar, când s-a infectat cu covid-19. Ieri, vedeta a anunțat că soțul și fiul ei cel mic, Adrian, au luat și ei covid.

Prezentatoarea Vorbește Lumea a aflat pe 9 septembrie că a luat virusul și a intrat imediat în carantină.

A încercat să stea departe de soț și de fiul cel mic, iar pe ceilalți doi copii i-a trimis la bunici. După ce a îngrijit-o pe perioada carantinei, Radu Vâlcan a luat și el virusul, dar și fiul lor de doar două luni.

De două zile suntem bine toți, de aia mi-a revenit și culoarea în obraji. Îți dai seama, ăsta mic are două luni, nu știam cum reacționează la febră, era destul de ciudat, dar acum suntem foarte bine. Ne gătim acasă în fiecare zi”, a declarat Adela Popescu, la Pro TV.

„Nu știu dacă v-am zis, dar și Radu s-a îmbolnăvit de la mine. Și micuțul, cel de două luni. Și am tras așa o sperietură, dar acum suntem bine toți.

Ei bine, astăzi, Cosmina Păsărin și Bogdan Ciudoiu au dat vestea cea mare. Adela Popescu se va întoarce la emisiune începând de mâine, miercuri, 22 septembrie.

Adela Popescu a fost testată pozitib cu covid-19. I-a luat locul Cosmina Păsărin la Vorbește Lumea, iar actrița a astat în carantină.

Ceilalți doi băieți sunt la bunici. Îmi pare rău că nu sunt acolo cu voi, însă timp de două săptămâni ne vom vedea în această ipostază. Urma să fac vaccinul, dar am așteptat să treacă o perioadă după naștere”, a declarat vedeta.

„M-am simțit rău, așa că am făcut testul COVID, care din păcate a ieșit pozitiv. Acum umblu cu mască prin casă, pentru a proteja bebelușul.

De altfel, și Shurubel s-a infectat, fiind în același platou cu actrița. El a intrat în carantină și a vorbit despre faptul că a avut un simptom neobișnuit.

„Am mâncat o ceapă întreagă fără să mi se întâmple nimic. Am vrut să fac un experiment, credeam că măcar o să lăcrimez, dar nimic.

Dacă închideam ochii și îmi spuneai că mănânc o pară sau un măr, chiar credeam (…) Am transpirat până acum 11 tricouri și jumătate. Spun jumate pentru că după ce am transpirat 11 tricouri, am luat de soția mea o cămașă de noapte.

Deci, vreau să spun că noi bărbații ne îmbrăcăm noaptea cu ce apucăm, dar așa de bine s-a simțit cămașa de noaptea pe corpul meu, fină așa (…)”, a mărturisit Shurubel.