Ce se întâmplă cu Ianis Hagi în Scoția. Reacția de ultimă oră a fotbalistului

Ianis Hagi trece printr-o perioadă prolifică în Scoția. Fotbalistul a explicat revenirea de formă pe care a avut-o în ultimele meciuri, cât și ”cheia” forței ofensive a lui Rangers.

Ianis Hagi, mai fericit ca niciodată în Scoția

Ianis Hagi a fost prezent la conferința de presă premergătoare meciului Livingston – Rangers, programat miercuri, de la 20:00, unde a dezvăluit secretul formei sale și a definit ”motorul” Rangers. Internaționalul român a recunoscut că atmosfera pozitivă din jurul echipei, dar și starea de spirit reprezintă ”secretele” formei sale sportive.

Hagi a reușit 9 assist-uri în acest sezon al primei ligi din Scoția.

Este lider în topul celor mai buni pasatori decisivi, la egalitate cu colegul său de la Rangers, James Tavernier.

„Când ești fericit, dai tot ce ai mai bun pe teren. Mă bucur de fotbal aici. Iubesc meciurile cu presiune. Este clar progresul nostru, toți jucătorii au veni cu o mentalitate de învingători, iar spiritul nostru de competitivitate ne-a făcut mai buni, ca grup. Tot staff-ul face o treabă excelentă, toate detaliile, cât de mici, contează și ne ajută să performăm”, a declarat Ianis Hagi la conferința de presă.

Rangers este echipa cu cel mai bun atac din Scoția. De-a lungul timpului, a impresionat prin forța ofensivă, dar mai ales în Europa League, unde a marcat nouă goluri – două în dubla din șaisprezecimi cu Antwerp. Despre acest fapt, Ianis Hagi a transmis că jocul de atac se datorează modului în care jucătorii se completează.

Gică Hagi: „Sunt mândru de el. E apreciat la Rangers. E singurul român lider în Vestul Europei”

„El a demonstrat tuturor că e valoros. A demonstrat și în continuare, când a plecat afară. A mers la Rangers și are un an foarte buni, căci în momentul de față este unul dintre cei mai buni pasatori. El și colegul lui fundaș de dreapta sunt cei mai buni pasatori ai echipei. Nu are goluri multe, dar țineți minte că nici eu nu m-am identificat la un moment dat cu a fi golgheter. E pasă și gol.

Ar trebui să marcheze mai multe goluri și dacă va face asta cu siguranță va crește foarte mult. E un jucător care, în Vest, e la o echipă care e pe primul loc și care câștigă și joacă în Cupe Europene. Din 20 de meciuri a jucat 12 sau 13 jocuri. E un jucător important al echipei”, a spus Gică Hagi despre fiul său, într-un interviu pentru ProSport.