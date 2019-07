Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul crimei oribile de la Caracal: DIICOT a făcut anunțul

Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal despre care se crede că este un criminal în serie, a ajuns pe mâinile polițiștilor. El a fost scos cu duba Poliției din casa în care se presupune că le-a ucis cu brutalitate pe cele două adolescente.

Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal bănuit că a răpit și a ucis cu sălbăticie cel puțin două adolescente a ajuns pe mâna polițiștilor vineri dimineața. La ora 6:00, polițiștii au descins în locuința lui și s-au îngrozit de ce au găsit la fața locului.

Cu o întârziere de 19 ore de la momentul în care adolescenta în vârstă de 15 ani a cerut, de trei ori, ajutor prin intermediul aplicației 112, Poliția a reușit să pună mâna pe presupusul criminal. Dar pentru tânăra care a cerut ajutorul statutului român era deja prea târziu.

DIICOT a venit, sâmbătă, cu detalii legate de Gheorghe Dincă. El a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii anti-Mafia, cei care au și preluat ancheta.

Deocamdată, însă, el nu e cercetat pentru omor. E bănuit doar de trafic de minori și viol, urmând să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Cel mai probabil, autoritățile așteaptă rezultatul analizelor care să confirme că rămășițele găsite în locuința sa provin de la cele două adolescente.

„La data de 27.07.2019, ora 01.00 AM, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a dispus declinarea competenţei materiale şi teritoriale de efectuare a urmăririi penale privind săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, prev. de art. 210 C.p. alin.1 lit. a C.p.,în favoarea DIICOT- S.T. Craiova, cauza fiind reunită la dosarul înregistrat anterior. Prin ordonanţa din data de 27.07.2019 a DIICOT- S.T. Craiova s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului Dincă Gheorghe, sub aspectul săvârşirii în concurs, a infracţiunilor de trafic de minori şi viol, fapte prev. de art. 211 alin. 1 şi 2 lit. a Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit. a C.p. şi art. 218 alin. 1 şi 3 lit. c Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 2 Cod penal (persoana vătămată M.A.M.) Inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului Dolj, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile“

Comunicat DIICOT