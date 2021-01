Ce se întâmplă cu fiica Oanei Roman de când Marius Elisei și-a părăsit soția. Adevărul s-a aflat

Ce se întâmplă cu fiica Oanei Roman în timpul în care a rămas doar cu mama ei? Părinții micuței au decis nu cu mult timp în urmă să se despartă definitiv, eveniment care sigur și-a lăsat urme adânci asupra tuturor apropiaților lor.

Isabela Elisei este cea care suferă cel mai mult în urma deciziei părinților, fiind în poziția multor copii a căror familiei s-au destrămat din diverse cazuri. Micuța a mai trăit pe pielea ei despărțiri ale celor dragi, pentru că discuțiile și neînțelegerile dintre ei nu s-au născut ieri, dar cu toate astea ambii parteneri au încercat să repare situația.

Iată că de această dată nu s-a mai putut! Oana a vorbit deschis despre decizia luată după ce Marius a părăsit căminul familiei. În cadrul unei filmări de pe Instagram Stories fosta prezentatoare de televiziune a spus că va pleca într-o vacanță luna viitoare alături de prințesa ei.

Se pare că Isa s-a dezobișnuit să doarmă singură în camera ei, astfel că patul special pe care îl are e de formă. Schimbarea s-a petrecut imediat după ce tatăl ei a plecat. “Isa doarme acum cu mine de când tati a plecat. Practic, patul este doar de formă, camera ei este folosită doar pentru lucru”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii. Amintim că foștii parteneri s-au căsătorit pe data de 15 iunie a lui 2014, an în care a venit pe lume micuța lor.

„Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorinţa mea. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns. Am înţeles că nu se mai poate merge mai departe şi o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieţii profesionale cât şi personale. Cred că e cea mai bună decizie şi cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am şi să-mi văd de viaţa mea. „Eu mi-aș dori, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le vorbim în legătura cu Iza, dar doar eu îmi doresc asta. Iubirea înseamnă loialitate, înseamnă încredere necondiționată, înseamnă respect, înseamnă prietenie, înseamnă pasiune și dorință. Dar fără respect, încredere și prietenie, pasiunea moare”

Oana Roman