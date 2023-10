Ce se întâmplă cu facturile clienților ENEL, după ce compania s-a retras din România și a vândut acțiunile către o firmă grecească

La sfârșitul lunii octombrie, acțiunile Enel România vor aparține companiei elene publice de electricitate PPC. Reprezentanții firmei elene au planuri mari. Ce prevede proiectul și ce schimbări se anunță? Iată ce spun compania!

Mai multe detalii despre planurile pentru următorii patru ani vor fi dezvăluite în luna noiembrie. Astfel, în cadrul Investor Day de la Londra, directorul executiv Giorgos Stassis va face anunțul. La eveniment sunt așteptați să participe cei mai importanți investitori instituționali dar și analiști străini.

Inițial, evenimentul trebuia să aibă loc în luna octombrie. Însă, achiziționarea celor 11 companii românești pe care PPC le cumpără de la compania italiană a determinat o oarecare întârziere. Un alt factor care a determinat o amânare este reprezentat și de schimbările conducerii la compania mamă Enel.

Achiziționarea acțiunilor companiilor le va oferi ocazia grecilor de a avea acces la un coridor energetic strategic foarte important, și anume coridorul care începe din Grecia, traversează Bulgaria și se termină în România.

Astfel, în urma acestei tranzacții, PPC se va putea extinde pe noi piețe, precum cele din Bulgaria, Macedonia de Nord, Albania. De asemenea, în dosarul Enel România se află proiecte verzi cu o capacitate de 5,4 GW în diferite stadii de maturitate, dintre care 3,1 GW sunt parcuri fotovoltaice și 2,3 GW parcuri eoliene.

Compania are în plan investiții mai mari decât cele cele 9 miliarde prevăzute în planul din perioada 2022-2026. Totodată, compania își va aloca atenția asupra surselor regenerabile de energie și, bineînțeles, pe retail, cea mai mare miză pentru companie.Valoarea investiției va fi comunicată după ce achiziția acțiunilor românești va fi încheiată.

„Am decis să ieşim din România pentru ca am ajuns într-un punct în care este dificil să mai obţinem o creştere suplimentară în viitor. Am ”saturat” spaţiul pentru investiţii în reţele si am ajuns – mai mult sau mai puţin – într-o poziţie pe segmentul de clienţi şi de producţie care nu mai oferă multe posibilităţi de creştere.

Deci motivul pentru care plecăm nu este pentru că nu ne place cadrul legal şi de reglementare din România, care nu este mai bun sau mai rău decât multe altele. Am văzut că toate guvernele europene au luat măsuri în contextul preţurilor mari la gaze din toată Europa”, a declarat Francesco Starace, director general și CEO ENEL, potrivit economica.net