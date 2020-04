Ce se întâmplă cu Elena de la Survivor, după ce a plecat Asiana. Karina a surclasat-o, iar balanțele de putere se schimbă

Schimbări uriașe în grupurile sportivilor de la Survivor România! Puterea aparține altcuiva acum. Ce s-a întâmplă cu Elena Ionescu, după plecarea Asianei?

Eliminarea Asianei Peng din competiția Survivor a schimbat multe lucruri în taberele sportivilor. Acum, Elena Ionescu este considerată cea mai slabă concurentă. Răsturnările de situație nu lipsesc nicio clipă, mai ales când show-ul se apropie pas cu pas de finală. Clasamentul ambelor echipe dă peste cap strategiile tuturor! Primele două locuri sunt echipate de două fete din echipa Războinicilor, iar Elena – favorita publicului – e în cădere liberă în privința eficacității de pe teren, arată statistica de pe pagina oficială de Instagram Survivor Statistic.

În acest context, clasamentul care e alcătuit la finele săptămânii trecute arată calculele de la primele 14 săptămâni din show-ul sportiv. Karina este fruntașă, cu 51 de victorii din 82 de trasee, iar e locul 2 e Lola, cu 55 de victorii din 89 de trasee. Din păcate, mult mai jos – pe locul 10 – se află Elena. Cele mai slabe concurente, care au și părăsit competiția, au fost Asiana și Alice.

„Încerc să mă reacomodez cu viața pe care o aveam înainte. Vreau să mă bucur de fiecare clipă. Tocmai asta am învățat la Survivor să descopăr frumosul în urât și tocmai de aceea la momentul de față eu radiez de fericire pentru că nu îmi vine să cred că eu chiar am reușit să trec peste niște momente și am reușit să trăiesc în condiții de neimaginat. Gândul la început îmi era în permanență acasă. Nu reușeam să accept ideea că sunt acolo și că trebuie să mă focusez și să nu mă mai gândesc ‘Oare ai mei ce fac?”

Asiana Peng