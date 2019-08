Ce se întâmplă cu contractul Anamariei Prodan la PRO TV. Decizie privind emisiunea Gospodari fără Pereche

Vine toamna, revin și emisiunile TV. Dacă de la începutul lunii septembrie oamenii se vor bucura din nou de show-ul culinar ”Masterchef”, vor avea ocazia să se bucure și de ”Gospodar fără pereche”? Ce se întâmplă cu contractul Anamariei Prodan?

Emisiunea ”Gospodar fără pereche” de la Pro TV a adunat sezoanele precedente mulți ochi în fața micilor ecrane. Anul trecut, telespectatorii au avut ocazia să revadă câțiva dintre protagoniștii sezonului precedent și au putut descoperi și ce au spus concurenții despre experiențele trăite în show.

Formatul emisiunii spune astfel: 13 gospodari își deschid porțile, atât ale caselor, cât și ale sufletelor, își prezintă domeniul de activitate și vorbesc cu sinceritate despre viața sentimentală, dorințe și planuri de viitor. Pe de cealaltă parte sunt fetele, care sunt în căutarea sufletului pereche. Din acest punct, dragostea să își poate facă loc, căci mai urmează un sezon.

Emisiunea ”Gospodar fără pereche”, a cărei gazdă este Anamaria Prodan, revine la Pro TV, în doar două săptămâni. Echipa de producție a căutat noi gospodari cărora să le găsească pereche, i-a găsit, fetele au venit la casting, iar pețitoarea Anamaria vine în întâmpinarea lor.

„La fel ca în fiecare an, caut recolta perfectă de bărbați harnici, descurcăreți, frumoși și speciali, care să convingă doamnele și domnișoarele că sunt perfecți pentru ele. Și, la fel ca în fiecare an, am adunat bărbați numai unul și-unul! O să-i cunoașteți pe 12 septembrie, la PRO TV.

Fetelor, vă spun că anul ăsta să fiți cu ochii pe ei și să vă înscrieți, nu o să fie deloc ușor să puneți mâna pe gospodarii mei! Vă spun cu mâna pe inimă că fiecare dintre ei are un stil irezistibil și că va trebui să le demonstrați că-i meritați”, a povestit Anamaria Prodan.