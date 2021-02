Ce se întâmplă cu bărbatul care a lăsat-o lată pe Alexandra Stan. Este halucinant ce face acum

După episodul violent de acum opt ani, Marcel Prodan, fostul iubit și impresar al Alexandrei Stan, pare că și-a schimbat viața la 180 de grade. Atunci, Alexandra Stan l-a acuzat că a agresat-o fizic pe artistă, apărând în spațiul public mai multe imagini cu ea având fața desfigurată de bătaie.

Deși Alexandra Stan și-a continuat cariera și aparițiile în spațiul public, iată că Marcel Prodan s-a menținut departe de viața publică și să acorde mai mult timp familiei lui.

De atunci, Marcel Prodan a mai colaborat cu alți artiști însă nu avea să mai cunoască niciodată pe care l-a avut alături de Alexandra Stan. Acesta și-a îndreptat însă atenția către o fundație pe care a decshis-o la Constanța și care îi poartă numele. Astfel, Fundația Marcel Prodan își propune să ajute coopiii cu tulburări din spectrul autist.

”Ideea acestei fundaţii a venit in urma faptului că sunt si eu, la rândul meu părinte al unui băieţel de 6 ani si empatizez cu necesităţile altor părinţi. Aceşti oameni merită ca, copiii lor sa aibă şansa unei dezvoltări comportamentale cât mai aproape de normalitate. Cu gândul la copii, şi din dorinţa de a crea un mediu eficient şi profesionist, care să-i poată ajuta în lupta cu neprevăzutul, am decis să înfiinţez această fundaţie non-profit. Fiecare din noi are astfel oportunitatea de a da înapoi o fărâmă de bine comunităţii din care face parte“, a spus Marcel Prodan.