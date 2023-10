Ce se întâmplă cu banii românilor din pensiile private. Mulți sunt blocați

Apar noi probleme în zona pensiilor românilor, vorbind despre pensiile private. Conform ministrului de finanțe, se încearcă soluționarea problemelor, având în vedere că sunt fonduri blocate într-una din băncile controlate de Rusia.

Pensiile private ale românilor blocate într-o bancă rusească

Conform legislației în vigoare, românii sunt obligați să cotizeze și la fondul de pensii private.

Vezi și: Câți bani primesc românii care au pensii private în Pilonul III. Sumele sunt aproape jenante

Dar în urma declanșării conflictului din Ucraina și a sancțiunilor impuse de UE Rusiei, ministrul Boloș spune că banii din pensiile private ar fi blocate în cadrul Băncii Internaționale de Investiții, bancă controlată de Rusia.

”În cadrul unei discuții cu omologul belgian, Vincent van Peteghem, am vorbit despre procesul de rambursare a contravalorii obligațiunilor emise de Banca Internațională de Investiții (BII) achiziționate de investitorii români, care este acum blocat. Sprijinim deplin sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Federației Ruse. Cu toate acestea, sancțiunile BII afectează negativ investitorii instituționali din România și pe beneficiarii lor, cărora trebuie să le fim alături. Fondurile de pensii din România au o expunere echivalentă cu 90 de milioane de euro pe obligaţiunile emise de către Banca Internaţională de Investiţii (BII), bancă controlată de Rusia, în timp ce fondurile mutuale şi companiile de asigurări deţin titluri de 40 milioane euro”, a declarat pentru Profit.ro ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

Se cer derogări europene pentru deblocarea banilor din pensiile private

În contextul sancțiunilor impuse Rusie, statul român este în imposibilitate de a opera sumele existente în BII, iar pentru ca asta să se poată întâmpla, mai spune Marcel Boloș, ar fi nevoie de derogări UE pentru banca controlată de Rusia:

”atât Ministerul Finanţelor, cât şi entităţile private din România au abordat OFAC (parte a Trezoreriei SUA, n.r.) cu privire la emiterea unei derogări care ar permite BII să îşi îndeplinească obligaţiile. Vorbim despre o expunere a investitorilor privaţi din România faţă de BII de aproximativ130 milioane euro, din care fondurile de pensii deţin 90 milioane euro, iar fondurile mutuale şi companiile de asigurări deţin 40 milioane euro.”, mai spune ministrul.

Află și: Pensii private Pilon II. De ce doar jumătate dintre contribuabili primesc banii în conturi în fiecare lună

SUA se opune unor noi derogări acordate băncii controlate de Rusia

Trezoreria Statelor Unite ale Americii este instituția care cerea în primă fază interdicții și controlul asupra operațiunilor întreprinse de BII, dar aceeași instituție este cea care poate vota favorabil, sau în detrimentul instituției bancare.

Derogarea ar ajuta la plata integrală a sumelor datorate, sub forma de obligațiuni, iar datele arată că BII are de răscumpărat ce puțin trei emsiuni de obligațiuni, toate în lei. Două dintre ele are scadența în această lună, iar cea de a treia în ianuarie 2025, după cum urmează:

emisiune de 340 milioane lei scadentă în 7 octombrie 2023 (termen depășit deja)

emisiune de 200 milioane lei scadentă la 19 octombrie 2023 (termen astăzi)

emisiune de 105 milioane lei scadentă la 27 ianuarie 2025

Citește și: Vești bune pentru toți românii cu pensii private. Ce se va întâmpla în 2 ani

În acest context, Marcel Boloș spune că, deși în iunie a existat o derogare pentru BII, în scopul de a face anumite plăți, în acest moment s-ar părea că această derogare ar putea să nu mai vină, sau chiar să întârzie.