Ce se întâmplă cu Andreea Bălan, după ce a fost la un pas de moarte. ”Cred foarte mult în legea atracției!”

Artista a făcut declarații în premieră despre clipele cumplite în care s-a aflat la un pas de moarte. Andreea Bălan le-a oferit fanilor o mărturie neașteptată și despre modul în care viața ei s-a schimbat, odată cu a doua naștere. În luna martie din acest an, soțul vedetei, George Burcea, a fost cel care a anunțat că aceasta a suferit un stop cardio-respirator, în timpul operației de cezariană prin care a născut-o pe Clarita. Cea de-a doua fetiță a cuplului a venit pe lume pe 4 martie 2019, însă cântăreața a suferit un mare șoc, pentru că a fost la un pas de-a nu o cunoaște pe micuță. Medicii au reușit să o stabilizeze la timp pe Andreea Bălan, iar aceasta și-a revenit fizic într-un timp scurt.

Ce se întâmplă cu Andreea Bălan, după ce a fost la un pas de moarte

Vedeta a făcut câteva mărturisiri despre cum i s-a schimbat viața, dar și mentalitatea, odata ce-a devenit mamă pentru a doua oară. Pentru că a fost la un pas de o asemenea tragedie și aproape a murit pe masa de operație, s-ar părea că acest moment dramatic a trasformat-o pe Andreea Bălan într-o persoană mult mai optimistă.

„De când s-a născut Clarita și am trecut prin acea experiență negativă, văd totul într-o lumină pozitivă și văd mereu partea plină a paharului. Zâmbesc din orice și mă bucur de fiecare lucru mic care mi se întamplă. Folosesc doar afirmații pozitive, iar gândurile mele sunt numai despre reușite și lucruri frumoase. Cred foarte mult în legea atracției și dacă ne antrenăm mintea să fim mereu pozitivi, vom atrage numai lucruri bune”, a transmis Andreea Bălan, prin intermediul contului său de Instagram.

Atunci când a făcut marele anunț că este însărcinată pentru a doua oară, Andreea Bălan a mai mărturisit că a știut mereu că va deveni mămică de două ori. „Acum patru ani, mi-am făcut o listă şi am scris pe ea că vreau ca în următorii doi ani să întâlnesc un bărbat cu care să am doi copii, şi după doi ani, recitind lista, deja aveam soţul şi un copil. Atunci am refăcut-o şi am scris că vreau încă un copil în următorii doi ani“, povestea vedeta, într-o emisiune TV, în urmă cu câteva luni.