Ce se întâmplă cu afacerile lui Viorel Catarmă, în perioada pandemiei. Suma uriașă pe care a pierdut-o

Pentru afaceristul Viorel Cataramă deciziile luate de guvernanți par a fi exagerate și, de aici și demonstrația sa, atunci când a decis să meagă în Bărbulești. loc unde există un focar de infecție cu COVID-19.

După aventura infecțioasă din Bărbulești, afaceristul a decis că este cazul să-și verifice bunul-mers al afacerilor, asta în cazul în care boala sa ar deveni mai gravă decât este în acest moment. Conform celor declarate de afacerist, se află printre cei cu pierderi uriașe ca urmare ale acestor decizii ale autorităților române.

Afaceristul a fost nevoit să-și închidă afacerile în această perioadă. Și-a închis, obligat, magazinele și fabricile. AFaceristul a declarat că, în această perioadă, a suferit foarte mult și va fi foarte greu să-și repornească afacerile. Pe lângă pierderile sale, financiare, au avut de suferit, conform afaceristului, și cei 1000 de angajați ai săi. Dacă ar fi să facă un calcul, suma pierderilor s-ar ridica la câteva milioane bune de euro, și vorbim aici de bani pierduți atât din lipsa de producție, în fabricile sale de mobilă, dar și de banii pierduți prin închiderea magazinelor de desfacere.

”Eu sunt unul dinte cei care suferă din plin, am pierderi uriașe ca urmare ale acestor decizii ale autorităților române. Eu a trebuit să îmi închid afacerile în această perioadă, am fost fost obligat să închid magazinele și dacă am închis magazinele am închis fabricile. Eu am suferit foarte mult și va fi foarte greu să repornești, și o știu pe propria piele, dar am suferit eu și au suferit și cei 1000 de angajați ai mei.

Eu o spun, și nu de ieri de azi, că se duce o politică deliberată, la nivelul întregii clase politice, de distrugere a capitalului românesc, și nimeni nu vrea să asculte acest lucru. Aceste două luni au fost lovitura mortală dată capitalului românesc. (…) Cred și știu că nu voi păți nimic. Sunt suficient de înțelept să știu ce fac și să nu creez probleme familiei. Și nici persoanelor care sunt apropiate, și nici angajaților”, a explicat Viorel Cataramă.