Ce s-a întâmplat după ce Viorel Cataramă s-a trezit cu poliția la poartă. Noi detalii despre omul de afaceri care a vrut să se infecteze

După ce, în urmă cu câteva zile, Viorel Cataramă și-a dus la final planul de a se autoinfesta cu COVID-19, mergând în comuna Bărbulești(Ialomița), și s-a îmbrățișat cu localnicii și le-a împărțit măști, militând pentru strategia ”imunitate de turmă”, acum a fost vizitat de poliție.

După aventura din comuna Bărbulești, milionarul a reușit ceea ce își propusese, și anume să se infecteze cu COVID-19, lucru de altfel mărturisit de acesta într-un interviu. Ulterior vizitei făcute în Balotești, Viorel Cataramă a fost vizitat de reprezentanții poliției locale, anunțul făcând-ul la Antena 3.

„Poliţiştii care au venit azi au fost de la Poliţia comunitară, politcoşi şi civilizaţi. Am comunicat datele cerute. Eu trebuie să le raportez o dată sau de două ori pe zi situaţia în care mă aflu.”, a declarat Catarmă.

Conform celor declarate de milionar, a senzaţia de greutate la respiraţie, spunâdn că și-a comandat un pulsoximetru pentru verificarea concentraţiei de oxigen în sânge, rezultatul fiind de 96. Dacă acesta ar fi sczăut sub 95, ar fi însemnat că problemele s-au agravat.

„De la poarta casei mi s-a transmis că a venit Poliţia şi am intrat în contact telefonic cu ei. Mi-au spus că au luat la cunoştinţă ce am făcut eu la Bărbuleşti şi că în conformitate cu prevederile Ordonanţelor Militare trebuie să mă ia în evidenţă şi să avem un contact telefonic zilnic pentru a se informa despre starea mea. Poliţiştii mi-au cerut CNP-ul, numărul de telefon la care răspund. Nu au intrat în proprietate, nu am avut contact personal. Ei mă vor contacta o dată sau de două ori pe zi pentru a se informa despre situaţia mea”, a adăugat omul de afaceri în vârstă de 65 de ani.