Ce se întâmplă când mănânci prea mult zahăr, de fapt. La ce pericole îți expui organismul

Abia începem să înțelegem amploarea daunelor care pot fi făcute de o dietă prea bogată în zahăr. Există multe riscuri pentru sănătate asociate cu zahărul excesiv și majoritatea dintre noi consumăm prea mult zahăr aproape fără să ne dăm seama.

Ce se întâmplă când mănânci prea mult zahăr, de fapt

Organizația Mondială a Sănătății vă recomandă să nu obțineți mai mult de 5% din caloriile zilnice din zahăr, care rezultă la aproximativ 25 de grame (6 lingurițe) pe zi. Deși sună destul de realizabil, veți descoperi că multe alimente procesate și ambalate conțin mai mult decât recomandarea zilnică într-o singură porție. Studiile au arătat că americanul consumă în medie aproximativ 22 de lingurițe de zahăr pe zi, de aproape 4x de cantitatea recomandată.

Veți face carii

Să începem cu unul dintre cele mai cunoscute rezultate ale consumului de zahăr. Bacteriile care ne acoperă dinții adoră să se hrănească cu zaharuri simple, un proces care creează acid ca produs secundar. Acest acid este creat foarte repede și în 20 de secunde de la consumul de zahăr.

Acidul distruge apoi smalțul și creează găuri dureroase care trebuie umplute de un dentist pentru a le opri din creștere. Bomboanele sunt deosebit de rele pentru dinți, deoarece conțin deja acid, precum și zahăr.

Vă veți îngrăsa

Zaharul și verișorul său foarte procesat, siropul de porumb bogat în fructoză, conțin fiecare atât glucoză, cât și fructoză. Glucoza este utilizată de fiecare celulă din corp pentru a-și alimenta funcțiile vitale. Fructoza, pe de altă parte, este utilizată numai de celulele hepatice. Deci, atunci când mâncăm mult zahăr, ficatul este supraîncărcat și transformă o mulțime de fructoză în exces în grăsimi.

Este eliberat în fluxul nostru sanguin unde înfundă arterele sau este depozitat în jurul mijlocului nostru ca o anvelopă de rezervă inestetică. Dacă doriți să slăbiți, reducerea excesului de zahăr este prima sarcină, chiar înainte de a începe o nouă rutină de exerciții.

Puteți dezvolta rezistență la insulină

Când mâncăm zahăr, cererea organismului de insulină crește. Nivelurile constant ridicate de insulină determină scăderea sensibilității organismului la aceasta. Asta înseamnă că insulina este mai puțin capabilă să proceseze glucoza din fluxul sanguin, deci se acumulează. Rezistența la insulină poate provoca simptome precum foamea constantă, oboseala, ceața creierului și hipertensiunea arterială, precum și grăsimea abdominală suplimentară. Rezistența necontrolată la insulină duce la un diagnostic complet de diabet.

Aveți un risc crescut de diabet

Diabetul rezultă atunci când rezistența la insulină nu este tratată. Este o afecțiune în care insulina produsă de un organism nu este capabilă să proceseze glucoza, determinând corpul să meargă la măsuri extreme pentru a scăpa de plus. Diagnosticul de diabet a crescut în ultimii ani, doar aproximativ 25 de milioane de oameni din SUA fiind afectați. Persoanele care consumă multe băuturi răcoritoare par deosebit de expuse riscului, probabil pentru că nu se simt pline după o băutură cu zahăr, chiar dacă conținea mai mult decât cantitatea zilnică recomandată de produse dulci.

Vă creșteți riscul de boli de inimă

Bolile de inimă sunt prima cauză de deces în Statele Unite, cu factori de risc majori, inclusiv fumatul și un stil de viață sedentar. Cu toate acestea, există și alte afecțiuni care vă cresc riscul de boli de inimă care apar ele însele ca urmare a consumului ridicat de zahăr.

De exemplu, a avea diabet și a fi supraponderal crește stresul asupra inimii. Mai direct, un studiu recent al CDC a constatat că participanții care au obținut 17% până la 21% din caloriile zilnice din zahăr au avut un risc cu 38% mai mare de a muri din cauza bolilor de inimă decât persoanele care și-au menținut în mod regulat zahărul sub 8% din aportul total.

Este posibil să faceți gută

Guta este o formă extrem de dureroasă de artrită cauzată de acumularea de acid uric în organism. Prea mult zahăr este un factor de risc pentru gută, deoarece acidul uric este creat ca un produs secundar atunci când fructoza este metabolizată.

Guta este deosebit de dureroasă, deoarece provoacă formarea și depunerea cristalelor ascuțite în articulații. Odată considerată o boală a celor bogați, persoana obișnuită are acum acces la cantități uriașe de alimente bogate și zaharate. Nu întâmplător, rata de gută s-a dublat în ultimele decenii.

Ați putea experimenta un declin cognitiv

Atât obezitatea, cât și diabetul sunt, de asemenea, factori de risc pentru declinul cognitiv și Alzheimer, deci nu este un salt uriaș să arăți cu degetul spre zahăr ca pe o problemă de bază. Relația exactă dintre zahăr și declinul cognitiv nu este pe deplin înțeleasă, dar câteva studii au început să descopere o legătură.

Unul a descoperit că șobolanii cu diete bogate în zahăr au atenuat excitația emoțională și afectarea memoriei. Un alt studiu la om a identificat o asociere între diete care includ o mulțime de sirop de porumb bogat în fructoză și performanțe reduse ale creierului în regiunea hipocampului.

Probabil că veți avea deficiențe nutriționale

Departamentul Agriculturii a constatat în 1999 că persoanele care consumau 18% sau mai mult din caloriile zilnice sub formă de zahăr aveau cele mai scăzute niveluri de nutrienți esențiali, inclusiv vitaminele A și C, folatul, calciul și fierul. În plus, lucruri precum vitamina D, crom și magneziu nu sunt absorbite corespunzător într-un mediu cu conținut ridicat de glucoză.