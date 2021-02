Ce se întâmplă când intri în moarte clinică. Ce au povestit pacienții

Ce este de fapt acel proces al corpului numit ”moarte clinică” și ce spun pacienții care au experimentat-o. Peveștile sunt cu adevărat incredibile!

Moartea clinică înseamnă acea limită între viață și moarte, în majoritatea cazurilor fiind vorba de pacienți în situații critice din punct de vedere medical. Moartea clinică este timpul în care organismul nu mai este în capabilitaea de a reacționa la diverși stimuli interni ori externi, care ar putea determina reluarea activității automate a mușchiului inimii și a respirației, a centrilor nervoși cardio-respiratori, de la nivelul trunchiului cerebral.

Dr. Lakhmir Chawla, specialist în Terapie Intensivă de la centrul medical al Universității George Washington din Washington, crede că experiențele trăite de oamenii care sunt în moarte clinică ar putea fi provocate de activitate electrică mai intensă ce are loc la nivelul creierului în clipele dinaintea morții.

Ce care aproape au trecut prin acest proces, dar au reușit să supraviețuiască, spun că au avut parte de tot soiul de experiențe ciudate. Unii au spus că s-au simțit scăldați într-o lumină albă și puternică, alții că au simțit o liniște deplină în timp ce avansau către capătuș unui tunel luminat, alții au văzut siluetele celor dragi de mult pierduți, unii au avut viziuni ale unor entități religioase, iar alții simțeau că plutesc deasupra propriului corp, pe care îl vedeau întins în pat.

Dr, Chawla crede că acest tip de experiențe are o explicație biologică, mai mult decât una metafizică. El s-a folosit de encefalograf, aparat cu care se poate măsura și monitoriza activitatea cerebrală a celor aflați în fază terminală. El a remarcat o intensificare a activității cerebrale în clipele dinaintea morții, care durează, de obicei, între 30 de secunde și trei minute. Activitatea este asemenea cazurilor celor care arau pe deplin conștienți și nu aveau tensiunea arterială ridicată. La scurt timp după încetarea acestui fenomen, pacienții au fost declarați decedați, potrivit stiridinlume.ro.

O poveste care a șocat a fost cea a pastorului român, Claudiu Lăpădat, care a povestit că în timp ce se afla în vacanță cu familia, totul s-a transformat, în câteva momente, într-un coșmar. Camera lor s-a umplut de monoxid de carbon din cauza unei sobe defecte. El a povestit ce s-a întâmplat, la Antena Stars.

S-a pus la somn, iar după vreo trei ore, unul dintre copii a strigat la el și-a spus să vină să îl acopere. Cu greu s-a dat jos din pat, a verificat gazul, l-a stins fără să știe ce se întâmplă. S-a pus înapoi în pat, a închis ochii și a spus:

„Sufletul meu s-a ridicat din trup. M-am ridicat pur și simplu, eram la marginea patului meu, mi-am văzut trupul și în momentul acela am știut că am murit. Eram eu în mod conștient, am avut o imagine panoramică, o gândire completă și foarte clară, cum n-am avut-o niciodată. După care am început să urc. Am trecut prin tavan, prin acoperiș, am ajuns și deasupra casei, am văzut mașina, becul și apoi plafonul de nori. Am urcat și, la un moment dat, înspre mine, de sus, a început să vina un fascicul de abur (..) era un abur care curgea peste mine. Împreună cu aburul acela era muzică, o muzică cu totul specială. Aburul acela care trecea prin mine era compus din mai multe elemente, dragoste, bucurie, pace, liniște.”, a povestit acesta.