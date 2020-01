Ce se întâmplă azi cu dinamovistul Cosmin Pașcovici, la nici doi ani după moartea fiului său: ”Lumea te uită!”

Fiul fostului jucător de la Dinamo București a decedat cu nici doi ani în urmă. Denis a suferit mai multe intervenții, însă a sfârșit la vârsta de doar 14 ani, fiind răpus de un atac cerebral. Băiatul lui Cosmin Pașcovici trecuse prin zeci de operații și s-a luptat aproape mereu cu boala. În luna octombrie din 2018, băiatul a fost răpus de un episod al maladiei de care suferea. Medicii nu l-au mai putut resuscita, din păcate, pe Denis, iar fotbalistul originar din Suceava a suferit cumplit, la o asemenea pierdere.

Fostul fotbalist al Dinamo București a fost greu încercat de soartă, iar cu nici doi ani în urmă a experimentat tragica pierdere a unui copil. Denis a decedat din pricina bolii de care suferea, pe data de 11 octombrie 2018. Aflat în prezent în Constanța, Cosmin Pașcovici a povestit cum i-a afectat tragedia familia. Jucătorul a activat ultima dată în echipa Farul Constanța și a încercat să își reclădească viața, alături de cei dragi, în memoria lui Denis.

“Am încercat să revenim într-o zonă de normalitate a vieţii. E foarte greu, vă daţi seama, dar nu avem altă cale. La nivel psihic e cel mai complicat. Fetiţa mea, Ema, a mai crescut acum, are 5 ani şi deja pune întrebări amănunţite. Nu conştientizează ce înseamnă a muri. La înmormântarea lui Denis nu am luat-o, dar apoi a fost la câteva evenimente de acest gen, la alte persoane apropiate familiei, dar nu înţelege exact ce presupune trecerea aceasta. O singură dată i-am zis că Denis a plecat şi nu mai vine nicioată şi nu am mai putut să o opresc din plâns”, a mărturisit Cosmin Paşcovici, potrivit ProSport.