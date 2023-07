Ce se întâmplă acum la casa regretatului artist Ion Dolănescu. Vecinii au demarat o anchetă, nemulțumiți fiind de ce a făcut fiul cântărețului de muzică populară. În plus, cei care locuiesc în zonă vor să alerteze și autoritățile, reclamând că au pierdut mulți bani.

Casa răposatului Ion Dolănescu din București a fost de curând renovată, iar după lucrări a devenit motivul discordiei dintre Ionuț Dolănescu și vecinii săi.

Astfel, locatarii care locuiesc lângă casa cântărețului se plâng că nu le mai ajunge soarele în locuințe, din cauză că imobilul ar fi fost înălțat mai mult decât trebuie.

Vechea casă a lui Ion Dolănescu situată în centrul Capitalei s-a transformat total după moartea artistului, în 2009. Moștenită de Ionuț Dolănescu, fiul cel mare al artistului, ea arată cu totul altfel în prezent, pentru că podul a fost mansardat, iar proprietarii apartamentelor din blocul de aproape au reclamat că nu ar respecta autorizația de construcție.

În ultimele luni, vecinii i s-au plâns lui Ionuț Dolănescu, dar și autorităților. De asemenea, angajaţii de la Disciplina în Contrucții ar fi constatat că autorizația emisă în urmă cu circa 3 ani nu ar fi fost respectată.

Nemulțumit este și unul dintre coproprietarii terenului din strada Caimatei, unde se află casa lui Ionuț Dolănescu. Și nu doar din pricina mansardei.

De partea cealaltă, Ionuț Dolănescu susține că nemulțumirile vecinilor săi nu sunt îndrepățite.

„Nu am viciat pe nimeni și nu am adus niciun prejudiciu cuiva ! Casa din Caimatei are înălțimea conform proiectului aprobat de PMB. (….) Am adus un specialist topo care a măsurat casa și există documentație care atestă acest lucru”, a declarat Ionuț Dolănescu.