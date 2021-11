Ce se întâmplă acum în cabana lui Nicolae Ceaușescu de la Bâlea Lac. Ce pot vedea turiștii aici

În ultimii ani România a devenit din ce în ce mai ofertantă pentru marile case de producții americane de film. Așa se face că în zone, considerate un adevărat paradis din România, actori importanți de la Hollywood au venit să filmeze. Așa se face că și în aceste zile, o echipă americană se află în România, în zona Bâlea Lac, pentru filmările la o nouă producție americană ce-l are într-unul din rolurile principale pe celebrul actor Willem Dafoe.

Willem Dafoe, alături de Glne Close și Naomi Rapace în România

În urmă cu 6 ani, în 2015, România era gazdă pentru producția SF semnată de Tommy Wirkola. Thrillerul SF „What Happened to Monday?” al lui Tommy Wirkola, cu Glenn Close, Willem Dafoe și Noomi Rapace, se filma în România până la sfârșitul lunii noiembrie 2015, cu Castel Film ca furnizor de servicii. În „What Happened to Monday?” Noomi Rapace interpretează rolul a șapte surori gemene care trăiesc într-o țară în care fiecare familie are dreptul la un singur copil.

Filmările au avut loc în întregime în România, în mare parte în studiourile Castel Films, dar și la fața locului. Proiectul cu buget mediu a fost produs de Raffaella De Laurentis prin intermediul „Seven Siblings”, și difuzat ulterior pe celebra platformă Netflix. Filmul, deși nu a fost un succes de box-office, a readus în prim plan România, ca fiind unul din cele mai ofertate locuri de filmare pentru multe case de producție de dincolo de ocean.

Celebrul actor american revine pentru a doua oară în România

Au trecut șase ani de la prima prezență a actorului american în România. Atunci filmările aveau loc pe platourile puse la dispoziție de Castel Films. Acum Willem Dafoe a revenit pentru a doua oară pe plaiurile mioritice, dar de data asta se filmează în locație. Este vorba despre o nouă producție, în care celebrul actor american o are ca parteneră pe Emily Watson, cunoscută pentru rolurile sale din seria Harry Potter, și mai recent din miniseria „Cernobîl”, produsă de HBO.

Noua producție se numește „The Legend of Ochi”, și spune povestea unei tinere, interpretate de Helena Zengel, care reușește să descopere misterele comunicării cu animalele. Willem Defoe, confom platformei IMDB, joacă rolul principal în acest film, care este în proporție de 90% filmat în România.

Producătorii au ales ca și locație de filmare celebra vilă de vânătoare a fostului dictator Nicolae Ceaușescu situată la Bâlea Lac. Echipa de producție, împreună cu Willem Dafoe și tânăra Helena Zengel, a ajuns la Bâlea Lac încă de sâmbătă și în următoarele zile vor filma aici, iar cele două vile de aici, cea a fostului dictator, și încă una, sunt deja închiriate de echipa americană.

Pe lângă cei veniți direct de peste ocean, în cele două locații se află și o echipă românească de producție care-i va ajuta pe americani, se pare, cu partea de logistică în cele două zone. Filmul, conform IMDB, va fi lansat de-abia anul viitor, dar nu se știe dacă va fi lansat pe marele ecran, sau va ajunge direct pe platformele de streaming sau VOD.