Ce se întâmplă acum cu Viorel Cataramă, după ce a intrat intenționat într-un focar de COVID-19

Viorel Cataramă, gest extrem. Milionarul și-a dus la final planul de a se autoinfesta cu COVID-19. A mers în comuna Bărbulești(Ialomița), unde 70 de persoane sunt diagnosticate cu noul virus. S-a îmbrățișat cu localnicii și le-a împărțit măști, militând pentru strategia ”imunitate de turmă”.

Viorel Cataramă, care a obținut un procent de 0,53% la ultimele alegeri prezidențiale, a anunțat că nu crede în măsurile de control și prevenție privind noul virus luate de Guvern și a cerut să fie lăsat să se infecteze. Afaceristul a fost în localitatea Bărbulești din județul Ialomița, unde sunt peste 70 de cazuri de COVID-19.

Este vorba despre o comună în care, la finalul lunii precedente, a apărut un focar de 26 de cazuri de COVID-19. Din această cauză, primarul localității a cerut autorităților centrale instituirea carantinei, motivând că persoanele care au sosit de curând din străinătate nu respectă normele de izolare.

„Am fost in localitatea Barbulesti din judetul Ialomita, unde sunt peste 70 de cazuri de coronavirus; m-am imbratisat cu mai multi cetateni de etnie roma, am socializat, dupa care m-am izolat acasa. Am ferma convingere ca nu voi pati nimic si voi putea demonstra ca falimentarea Romaniei si suprimarea drepturilor si libertatilor noastre fundamentale a fost o mare eroare, iar cei vinovati vor trebui sa raspunde mai devreme sau mai tarziu!”, a scris ieri, pe Facebook, afaceristul.