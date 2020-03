Ce se întâmplă acum cu Monica Gabor și fetița ei. Fanii sunt în alertă și extrem de îngrijorați

Odată extrem de active pe conturile de socializare, acum Monica Gabor și fiica sa, Irina, pare că au dispărut din peisajul online, iar fanii se întreabă de ce.

Ce se întâmplă acum cu Monica Gabor și fetița ei

Monica Gabor și fiica sa, Irinuca, locuiesc împreună peste Ocean, după ce siuația financiară a lui Irinel Columbeanu a șubrezit. Extrem de active în mediul online, acestea trec acum printr-o perioadă de ”tăcere”, iar fanii internauți se întreabă de ce. Spre exemplu, ultima postare a Monicăi Gabor pe Facebook datează din 25 februarie și în care promovează uleiul CBD ca având efect împotriva tumorilor canceroase. De asemenea, ultima postare a a Irinucăi pe Intastram datează din august 2019, postare în dreptul căreia fanii o intreabă ce se întâmplă cu ea și de ce nu mai postează nimic.

Monica Gabor și Irina sunt acum împreună cu Mr Pink și băiatul acestuia. Pe data de 17 ianuarie, Irinuca a împlinit vârsta de 13 ani, dar nici de data aceasta Irinuca nu a postat pe conturile de socializare unde obișnuia să posteze în fiecare zi.

Reamintim că Irinuca este susținută de părinții ei în activitatea online. Irinel Columbeanu o filma uneori, iar Monica Gabor o promova pe rețelele de socializare.

Irinuca are nu mai puțin de 150.000 de urmăritori pe Instagram, iar pe Youtube are 348.000 de abonați. Cu toate acestea, pe platforma video, vedeta nu a mai postat nimic de aproape un an. De ce se întâmplă asta? Încă nu se știe motivul pentru care nici ea și nici mama ei nu mai postează în online, dar probabil că vor veni cu lămuriri pentru fani, la un moment dat.

A suferit mult cât a stat departe de fiica ei

Monica Gabor a suferit mult când a luat decizia de sta în America fără fetița ei. Decizia luată acum câțiva ani a dus-o în depresie.

„Eram pur şi simplu în depresie. Şi, ca să mă salvez, m-am gândit la Irina şi am zis că mai bine să aibă o mamă la distanţă decât o mamă cu probleme sau una care nu mai este. Mi-a fost foarte greu când Irina a trebuit să rămână la tatăl ei, eram la pământ, pur şi simplu. Şi, într-adevăr, acum sunt din nou foarte apropiată de Irina, totul este bine din nou, ba chiar mai bine decât înainte, pentru că am trecut şi prin momente în care mi se spunea la telefon: >”, a declarat, la vremea respectivă Monica Gabor.