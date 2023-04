Ce se face de Florii pentru noroc și bunăstare. Toți credincioșii trebuie să aibă asta la intrarea în casă

An de an, cu o săptămână înainte de Paște, creștinii ortodocși sărbătoresc Floriile. În acest an, Floriile pică în data de 9 aprilie. Această sărbătoare reprezintă una din cele 12 sărbători împărătești din cursul anului bisericesc și este așteptată cu mare nerăbdare de către credincioși. Ca orice sărbătoare cu cruce roșie, și aceasta are o serie de superstiții. Iată ce este bine să faci în Duminica Floriilor!

Ce este bine să faci de Florii

Floriile simbolizează Intrarea Domnului în Ierusalim, orașul unde a început să fie celebrată această sărbătoare importantă pentru creștini. Anual, Duminica Floriilor pică cu o săptămână înainte de Paște. Anul acesta, Floriile se prăznuiesc pe 9 aprilie, iar credincioșii merg la biserică cu ramuri de salcâm sau salcie, pentru a fi sfințite de preot.

Conform Evangheliei, Floriile reprezintă prima ocazie în care Mântuitorul a acceptat să fie tratat regește, cu veșminte și ramuri de palmier, și să se numească Împărat. În plus, oamenii au rostit următoarele cuvinte: „Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!”

După ce preoții sfințesc ramurile de salcie, acestea sunt puse la icoane, la intrarea în casă sau la ferestrele locuințelor. Se spune că acestea aduc prosperitate și noroc în casele oamenilor.

Floriile sunt sărbătorite la date diferite, premergând Învierea Domnului cu o săptămână. Astfel, zilele în care pică Floriile și Paștele sunt calculate în funcție de echinocțiul de primăvară și de luna plină.

De ce se ține cont în Duminica Floriilor și de ce românii consumă pește

De Florii, în toate bisericile din țară se oficiază slujbe, care au rolul de a ne aminti tuturor momentele din viața Mântuitorului, de la intrarea în Ierusalim până la Învierea Sa.

Pe 9 aprilie, în Duminica Floriilor, credincioșii au dezlegare la pește, a doua oară, în postul Paștelui, după Buna Vestire. Tradiția spune că cei care vor mânca carnea albă de pește de Florii vor avea noroc pe tot parcursul anului. Se spune că Mântuitorul ar fi cerut pește în Ierusalim, în duminica dinaintea Paștelui.

Tot în această zi, se spune că înfloresc urzicile, semnificând şi apropierea sfârşitului postului Paştelui. Drept urmare, sărbătoarea de Florii se mai numeşte şi „Nunta urzicilor”.

Totodată, în această zi de mare sărbătoare, se spune că persoana care împărtășește un gând bun, atunci când se apropie de un preot, are șanse mari să-i fie împărtășită o dorință.

De Florii, este important ca fetele să-şi scoată zestrea afară în soare, pentru a-şi atrage ursitul. Obiceiurile diferă, însă, de la o zonă la alta, astfel că, în Banat şi Transilvania, fetele pun o oglindă şi o cămaşă curată sub un păr altoit. După răsărit, acestea se folosesc ca și talismane.

Rugăciunea care se rostește în Duminica Floriilor

„Domnului să ne rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, Care şezi pe heruvimi; Cel ce ai arătat puterea Ta şi ai trimis pe Unul‑Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin Crucea, prin îngroparea şi prin învierea Sa; Căruia, venind în Ierusalim spre patima cea de bunăvoie, poporul care şedea întru întuneric şi în umbra morţii, luând semnele biruinţei, ramuri de copaci şi stâlpări de finic, I‑a prevestit învierea, Însuţi, Stăpâne, păzeşte‑ne şi pe noi, care urmând acelora purtăm în mâini ramuri de copaci în această zi de înainte‑prăznuire. Şi precum pe acele popoare şi pe acei prunci care Ţi‑au strigat Ţie: osana, apără‑ne şi pe noi, ca prin laude şi cântări duhovniceşti să ne învrednicim de dătătoarea de viaţă învierea cea de a treia zi, în Hristos Iisus Domnul nostru, cu Care împreună eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.

