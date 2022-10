Ce se dă copiilor de Halloween. Idei de atenții pentru micuții care vin la urat

Ce se dă copiilor de Halloween? În fiecare an, pe data de 31 octombrie, atunci când este celebrată această sărbătoare, copii se costumează în fantome, vrăjitoare sau vampiri și merg la casele oamenilor pentru a colinda. Sărbătoare este din ce în ce mai cunoscută în România, iar mulți nu știu ce să le ofere celor mici atunci când colindă în seara de Halloween.

Originea Halloween-ului. De unde provine această sărbătoare

În noaptea de Halloween, spiritele morților vizitează lumea celor vii. Sărbătoarea este marcată de costume cât mai înfricoșătoare, machiaje specifice, dar și băuturi și preparate specifice evenimentului.

Sărbătoarea are loc în fiecare an, pe data de 31 octombrie, apoi este precedată de sărbătoarea creștină „Ziua tuturor sfinților”, care are loc pe 1 noiembrie. Anul acesta, Halloween-ul va avea loc într-o zi de sâmbătă.

De regulă, această sărbătoare este atribuită americanilor, însă este din ce în ce mai apreciată și de români. Probabil că ați observat diferitele produse din magazine în această perioadă. Aici vorbim despre măști, costume, dovleci și multe altele.

Multă lume crede că sărbătoare a luat naștere în America. Ei bine, în realitate, rădăcinile ei sunt în vestul Europei. Termenul de Halloween a fost folosit pentru prima oară în Scoția, în secolul al XVI-lea. Sărbătoarea derivă din alta ce poartă numele de Samain, în irlandeză, creată de celți.

În prezent, Halloween-ul este celebrat în mai multe țări, câteva dintre acestea sunt: Statele Unite, Irlanda, Canada, Puerto Rico, Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie și multe altele.

Este o sărbătoare păgână, însă, cu toate acestea, a fost acceptată de către biserica protestantă și catolică. Are loc la sfârșitul toamnei, marcând intrarea într-un nou an. De asemenea, noaptea de 31 octombrie reprezintă o punte între lumea celor vii și cei trecuți în neființă.

Ce se dă copiilor de Halloween

Copiii se costumează în diferite personaje și merg la casele oameni pentru a colinda. Aproape toți fac acest lucru pentru a primi dulciuri. Potrivit unor studii, 50% dintre aceștia preferă să primească ciocolată, 24% doresc bomboane și 10% gumă de mestecat.

Un lucru foarte interesant este faptul că un sfert din bomboanele din magazine sunt vândute în noaptea de Halloween. Doar americanii cumpără circa 9 milioane de kilograme de ciocolată cu această ocazie.

Atunci când cei mici vă vor bate la ușă, vă vor adresa întrebarea „Ne dați ori nu ne dați?”, moment în care îi puteți servi cu diferite dulciuri. Cel mai probabil se vor bucura, atât timp cât sunt dulciuri.

Tradiții de Halloween

Printre cele mai populare obiceiuri specifice acestei sărbători este sculptarea și luminarea dovlecilor. Aceștia sunt folosiți pentru a decora casele și grădinile pe post de lanterne. Este o tradiție care se practică alături de cei dragi, organizându-se chiar și concursuri. Cea mai inovativă decorațiune câștigă.

De asemenea, o altă tradiție care nu lipsește niciodată este costumarea celor mici. Jocurile de mere, sunt, totodată, o tradiție. Acestea au devenit atât de celebre încât noaptea de Halloween mai este denumită și „Noaptea Mărului Mușcat”.

