Tradiții de Halloween 2022. Cum se sărbătorește în alte țări. Cele mai ciudate obiceiuri

An de an, sărbătoarea de Halloween este celebrată pe data de 31 octombrie peste tot în lume. Cu toții știm că Halloween este sărbătorită cu mare fast de americani, cu toate că originile ei sunt europene. În ultimii an, această sărbătoare a prins foarte bine și la români, care se îmbracă costume înfricoșătoare și își fac machiaje spectaculoase. În materialul de mai jos, este musai să aflați de tradiții de Halloween 2022, dar și cum se sărbătorește în alte țări.

Tradiții de Halloween 2022. Când a apărut această sărbătoare și care este semnificația ei

Halloween-ul este sărbătorită anual de multe popoare, însă americanii țin cu strictețe această sărbătoare. Halloween se sărbătorește întotdeauna pe 31 octombrie, iar prescurtarea ei vine de la ‘All-hallow-evening’, mai exact, ziua tuturor sfinților.

Tradiția spune că în noaptea de 31 octombrie, spiritele rele și bune traversează granița din lumea noastră și cea de dincolo. În seara respectivă, oamenii se costumează în personaje înspăimântătoare, transformă dovlecii în felinare și își decorează casa.

Tradiții de Halloween 2022. Prima dată, cuvântul Halloween a fost folosit în secolul al XVI-lea, în Scoția. De atunci, sărbătoarea este celebrată în numeroase țări, printre care Irlanda, Puerto Rico, Canada, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, etc.

Cum este de așteptat, fiecare țară și-a păstrat unicitatea în ceea ce privește Halloween-ul. Dacă americanii preferă costumele haioase și colindatul de la casă la casă pentru dulciuri, în alte zone ale lumii tradițiile sunt cu totul altele în noaptea de 31 octombrie.

Englezii fac focuri mari în noaptea de Halloween

În Anglia, sărbătoarea de Halloween este cunoscută drept ‘Mischief Night’ (n.r. Noaptea poznelor).

Mai mult de atât, pe 31 octombrie, britanicii obişnuiesc să facă focuri enorme, în care aruncă pietre, legume şi nuci ca să sperie fantomele, iar ceea ce se întâmplă cu obiectele se spunea că prezice viitorul celui care le-a aruncat.

În trecut, dacă o piatră aruncată în foc părea să dispară până dimineaţa, cel care o aruncase era destinat să moară în anul următor.

În plus, dacă cuplurile puneau nuci în foc şi acestea explodau, urmau să aibă parte de o căsnicie cu probleme. De-a lungul timpului, englezii s-au adaptat și au îmbinat tradițiile vechi cu cele noi.

Sărbătoarea de Halloween este ținută și la Dublin. Irlandezii consideră Halloween-ul drept Oiche Shamhna sau Noaptea de Samhaim, o sărbătoare tradiţională în care oamenii se costumează în fiinţe ale infernului.

De asemenea, ei fac focuri mari pe 31 octombrie și admiră focurile de artificii. Un lucru neobișnuit la ei este faptul că an de an sculptează napi şi se pregătesc prăjitură specială cu răvaş, BarmBrack.

Germanii obișnuiesc să ascundă cuțitele de Halloween

Și Germanii sărbătoresc Halloween. Se spune că în vremuri de demult oamenii ascundeau cuțitele, pentru ca spiritele să nu se rănească.

În ceea ce privește trick-or-treat (n.r. ne dați sau nu ne dați), se zvonește că ar fi fost inventată de nemți pentru a îmbuna spiritele.

Ceea ce mulți nu știu este faptul că Halloween-ul a devenit din ce în ce mai popular în Germania începând cu anii ’90. În prezent, germanii folosesc această sărbătoare drept temă la petreceri și încep să decoreze de la jumătatea lunii octombrie

În Austria, tradițiile sunt asemănătoare cu cele din Germania. Aici, oamenii lasă afară pâine şi apă și țin luminile aprinse, după ce se duc la culcare, pe toată durata întregii săptămâni a Tuturor Sfinţilor, care are loc între 30 octombrie şi 8 noiembrie.

Tradiții de Halloween 2022. Cum se sărbătorește în Spania

Se spune că în acest mod se primesc cum se cuvine sufletele morţilor, care pot vizita lumea celor vii în această perioadă. Totodată, la Retzer Land, este organizat un Festival al dovlecilor, sub numele de Kürbisfest.

În Spania, sărbătoarea de Halloween începe Dia De Las Brujas (Ziua Vrăjitoarelor) pe 31 octombrie, urmată de Dia De Los Santos (Ziua Tuturor Sfinţilor) pe 1 noiembrie, şi culminează cu Dia De Los Muertos (Ziua Morților).

Un obicei aparte la spanioli este faptul că pe 31 octombrie trebuie să bei un amestec de aguardiente, cafea nemăcinată, coji de portocală sau lămâie și zahăr.

Origini Halloween

Sărbătoarea Halloween-ului a luat naștere odată cu vechiul festival celtic din Samhain, când oamenii aprindeau focuri și purtau costume pentru a îndepărta fantomele.

În secolul al VIII-lea, Papa Grigorie al III-lea a desemnat ziua de 1 noiembrie drept un moment pentru cinstirea tuturor sfinților.

De-a lungul timpului, Halloween-ul a evoluat într-o zi de activități cum ar fi trucul sau tratarea, sculptarea lanternelor, adunări festive, îmbrăcarea costumelor și mâncăruri.

Împrumutându-se din tradițiile europene, americanii au început să se îmbrace în costume și să meargă din casă în casă cerând mâncare sau bani, o practică care a devenit în cele din urmă tradiția de astăzi a „șmecheriei”, potrivit site-ului history.com.

De-a lungul timpului, ziua de Halloween a făcut înconjurul pământului și a ajuns să fie din ce în ce mai populară.

Mulți oameni aleg să se costumeze, să-și decoreze casa ori doar să mănânce multe dulciuri, din dorința de a o petrece ca la carte.